https://ria.ru/20241213/bespilotniki-1988943610.html

"Скрыли от всех". В США сделали неожиданное заявление о БПЛА над Нью-Джерси

"Скрыли от всех". В США сделали неожиданное заявление о БПЛА над Нью-Джерси - РИА Новости, 13.12.2024

"Скрыли от всех". В США сделали неожиданное заявление о БПЛА над Нью-Джерси

Сообщения о беспилотниках в небе над американским штатом Нью-Джерси связаны с проведением совершенно секретных испытаний ВМС США, такое заявление сделал... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:45

2024-12-13T03:45

2024-12-13T03:45

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сообщения о беспилотниках в небе над американским штатом Нью-Джерси связаны с проведением совершенно секретных испытаний ВМС США, такое заявление сделал американский ученый Майк Адамс в социальной сети Х."Загадка БПЛА над Нью-Джерси связана с испытаниями ВМС США совершенно секретной подводной платформы-носителя беспилотников. Это означает, что дроны являются американскими, и они запускаются с погружаемой платформы, существование которой скрыто об общественности", — выразил мнение аналитик.Он также подверг критике заявления некоторых официальных лиц США, которые утверждали, что беспилотники в небе над Нью-Джерси имеют якобы иностранный след. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что федеральные ведомства не могут установить, что за дроны замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси.Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.

https://ria.ru/20241211/pentagon-1988711305.html

https://ria.ru/20241212/ssha-1988931215.html

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