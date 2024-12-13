https://ria.ru/20241213/bespilotnik-1989156177.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.12.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО в пятницу вечером уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:58
2024-12-13T21:58
2024-12-13T21:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в пятницу вечером уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тринадцатого декабря около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области