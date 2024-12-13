https://ria.ru/20241213/bespilotnik-1989134897.html

"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике

"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике - РИА Новости, 13.12.2024

"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике

"Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:03

2024-12-13T19:03

2024-12-13T19:04

безопасность

арктика

вертолеты россии

ростех

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". "Вертолеты России" именно там разрабатывают новые модели. На сегодняшний день конструкторы холдинга накопили большой опыт применения беспилотников на Крайнем Севере. Аппараты БАС-200 прошли ряд испытаний в районе Северного Полярного круга. "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" ведет активные работы по "оморячиванию" своих беспилотных вертолетов БАС-200. Ожидается, что эти комплексы будут работать с палуб ледоколов, обеспечивая их миссии в Северном Ледовитом океане", - говорится в сообщении компании. Вертолетный тип беспилотных авиационных систем наиболее актуален за полярным кругом из-за малого числа аэродромов и подготовленных взлетных площадок, а также из-за необходимости корабельного базирования беспилотных систем. Холдинг планирует их использовать для сопровождения ледоколов, в частности, для проведения ледовой разведки, поиска полезных ископаемые, участия в спасательных операциях. Холдинг хочет в будущем переделывать пилотируемые вертолеты в беспилотные с помощью технологий, которые используются в БАС-200. Уже сейчас Московском авиационном учебном центре "НЦВ Миль и Камов" проходит подготовка специалистов для управления БАС-200. БАС-200 – первая сертифицированная беспилотная авиационная система по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). В ходе испытаний БАС-200 выполнял, в том числе, полеты по доставке почтовых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе.

https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html

https://ria.ru/20240729/issledovaniya-1962587341.html

арктика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, арктика, вертолеты россии, ростех, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)