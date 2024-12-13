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"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике - РИА Новости, 13.12.2024
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19:03 13.12.2024 (обновлено: 19:04 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/bespilotnik-1989134897.html
"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике
"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике - РИА Новости, 13.12.2024
"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике
"Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:03
2024-12-13T19:04
безопасность
арктика
вертолеты россии
ростех
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". "Вертолеты России" именно там разрабатывают новые модели. На сегодняшний день конструкторы холдинга накопили большой опыт применения беспилотников на Крайнем Севере. Аппараты БАС-200 прошли ряд испытаний в районе Северного Полярного круга. "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" ведет активные работы по "оморячиванию" своих беспилотных вертолетов БАС-200. Ожидается, что эти комплексы будут работать с палуб ледоколов, обеспечивая их миссии в Северном Ледовитом океане", - говорится в сообщении компании. Вертолетный тип беспилотных авиационных систем наиболее актуален за полярным кругом из-за малого числа аэродромов и подготовленных взлетных площадок, а также из-за необходимости корабельного базирования беспилотных систем. Холдинг планирует их использовать для сопровождения ледоколов, в частности, для проведения ледовой разведки, поиска полезных ископаемые, участия в спасательных операциях. Холдинг хочет в будущем переделывать пилотируемые вертолеты в беспилотные с помощью технологий, которые используются в БАС-200. Уже сейчас Московском авиационном учебном центре "НЦВ Миль и Камов" проходит подготовка специалистов для управления БАС-200. БАС-200 – первая сертифицированная беспилотная авиационная система по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). В ходе испытаний БАС-200 выполнял, в том числе, полеты по доставке почтовых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе.
https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html
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безопасность, арктика, вертолеты россии, ростех, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Арктика, Вертолеты России, Ростех, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике

"Вертолеты России": беспилотник БАС-200 будут использовать для работы в Арктике

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
"Вертолеты России" именно там разрабатывают новые модели. На сегодняшний день конструкторы холдинга накопили большой опыт применения беспилотников на Крайнем Севере. Аппараты БАС-200 прошли ряд испытаний в районе Северного Полярного круга.
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18 сентября, 11:13
«
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" ведет активные работы по "оморячиванию" своих беспилотных вертолетов БАС-200. Ожидается, что эти комплексы будут работать с палуб ледоколов, обеспечивая их миссии в Северном Ледовитом океане", - говорится в сообщении компании.
Вертолетный тип беспилотных авиационных систем наиболее актуален за полярным кругом из-за малого числа аэродромов и подготовленных взлетных площадок, а также из-за необходимости корабельного базирования беспилотных систем. Холдинг планирует их использовать для сопровождения ледоколов, в частности, для проведения ледовой разведки, поиска полезных ископаемые, участия в спасательных операциях.
Холдинг хочет в будущем переделывать пилотируемые вертолеты в беспилотные с помощью технологий, которые используются в БАС-200. Уже сейчас Московском авиационном учебном центре "НЦВ Миль и Камов" проходит подготовка специалистов для управления БАС-200.
БАС-200 – первая сертифицированная беспилотная авиационная система по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). В ходе испытаний БАС-200 выполнял, в том числе, полеты по доставке почтовых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе.
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БезопасностьАрктикаВертолеты РоссииРостехФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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