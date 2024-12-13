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Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 13.12.2024 (обновлено: 11:32 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/belousov-1988981041.html
Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО
Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 13.12.2024
Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО
Министр обороны Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки "Восток" в зоне СВО заслушал доклады командования, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:04
2024-12-13T11:32
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки "Восток" в зоне СВО заслушал доклады командования, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Восток", — отметили в ведомстве.Ему доложили о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в их зоне ответственности."Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — добавили в министерстве.Также, по словам Иванаева, российские военные эффективно применяют высокоточные средства поражения и ударные беспилотники, из-за чего противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе.Министру также представили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с дронами ВСУ, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки.В ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.
https://ria.ru/20241212/podpole-1988850417.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" и вручил бойцам госнаграды
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток", заслушал доклады и вручил госнаграды. За месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов, взяли под контроль участок площадью более 300 квадратных километров, доложил министру командующий Андрей Иванаев.
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО

Белоусов посетил пункт управления "Востока" и заслушал доклады командования

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки "Восток" в зоне СВО заслушал доклады командования, сообщило Минобороны.
«
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Восток", — отметили в ведомстве.
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Ему доложили о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в их зоне ответственности.
«
"Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — добавили в министерстве.
Также, по словам Иванаева, российские военные эффективно применяют высокоточные средства поражения и ударные беспилотники, из-за чего противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе.
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Министру также представили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с дронами ВСУ, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки.
В ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
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