https://ria.ru/20241213/belousov-1988981041.html

Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО

Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 13.12.2024

Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО

Министр обороны Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки "Восток" в зоне СВО заслушал доклады командования, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:04

2024-12-13T10:04

2024-12-13T11:32

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки "Восток" в зоне СВО заслушал доклады командования, сообщило Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Восток", — отметили в ведомстве.Ему доложили о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в их зоне ответственности."Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — добавили в министерстве.Также, по словам Иванаева, российские военные эффективно применяют высокоточные средства поражения и ударные беспилотники, из-за чего противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе.Министру также представили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с дронами ВСУ, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки.В ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.

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Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" и вручил бойцам госнаграды Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток", заслушал доклады и вручил госнаграды. За месяц подразделения группировки освободили семь населенных пунктов, взяли под контроль участок площадью более 300 квадратных километров, доложил министру командующий Андрей Иванаев. 2024-12-13T10:04 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, андрей белоусов