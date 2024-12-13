Белоусов заслушал доклады командования по обстановке в зоне СВО
Белоусов посетил пункт управления "Востока" и заслушал доклады командования
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки "Восток" в зоне СВО заслушал доклады командования, сообщило Минобороны.
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"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Восток", — отметили в ведомстве.
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Ему доложили о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в их зоне ответственности.
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"Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны России, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", — добавили в министерстве.
Также, по словам Иванаева, российские военные эффективно применяют высокоточные средства поражения и ударные беспилотники, из-за чего противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе.
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Министру также представили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с дронами ВСУ, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки.
В ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.
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