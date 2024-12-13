https://ria.ru/20241213/bayru-1989150650.html
Франсуа Байру официально стал премьером Франции
Франсуа Байру официально стал премьером Франции - РИА Новости, 13.12.2024
Франсуа Байру официально стал премьером Франции
Мишель Барнье, исполнявший обязанности главы французского правительства, официально передал полномочия премьер-министра Франсуа Байру, трансляцию из... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:14
2024-12-13T21:14
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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Мишель Барнье, исполнявший обязанности главы французского правительства, официально передал полномочия премьер-министра Франсуа Байру, трансляцию из Матиньонского дворца вел телеканал BFMTV.Около 19:00 мск Байру приехал в резиденцию премьер-министра. Барнье встретил своего преемника на крыльце, после чего они удалились на переговоры. Их общение продлилось примерно 25 минут, затем бывший и нынешний премьеры выступили с совместным заявлением."Господин премьер-министр, дорогой Франсуа, приветствую вас. Мои первые слова, конечно, будут выражением моих личных и дружеских пожеланий <...> в связи с работой, которую вы и ваше правительство будете отныне выполнять", — начал свою речь Барнье. Бывший премьер отметил беспрецедентно тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране. "Я с первого дня, с 5 сентября, знал, что время моего правительства на исходе из-за угрозы неправдоподобного альянса между совершенно разными политическими силами, которые объединились с желанием ставить преграды и вызвать смятение", — добавил он.По словам Барнье, его правительство постаралось за короткое время добиться как можно большего с помощью методичной работы и попыток наладить диалог с парламентом.В свою очередь, Байру подтвердил, что ситуация во Франции крайне сложная, в том числе из-за растущего госдолга и дефицита бюджета."Я брал на себя безрассудные риски, задавая на самых важных выборах <...> вопрос долга и дефицита. <...> Думаю, что вопрос <...> создает не только финансовую проблему, но и проблему морали", — сказал он.Новый премьер заявил, что его правительство не будет ничего скрывать и чем-либо пренебрегать. Стоящие перед кабинетом проблемы он сравнил с Гималаями, а главной сложностью назвал бюджет.Центрист и соратник Эммануэля Макрона 73-летний Байру сменил на посту премьера республиканца Барнье, чей кабинет проработал всего три месяца. Ему вынесли вотум недоверия, который поддержали как правые, так и левые партии. Байру известен своей проевропейской позицией. В 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение".Также он трижды баллотировался в президенты.Центрист считается близким союзником Макрона и поддерживает его внутреннюю и внешнюю политику. В 2022 году, занимая пост мэра города По, Байру осудил специальную военную операцию и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024-го он поддержал возможность нанесения ударов ВСУ французским оружием по территории России.
https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html
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в мире, украина, франция, европа, франсуа байру, мишель барнье, россия
В мире, Украина, Франция, Европа, Франсуа Байру, Мишель Барнье, Россия
Франсуа Байру официально стал премьером Франции
Барнье официально передал полномочия премьера Франции Байру
ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Мишель Барнье
, исполнявший обязанности главы французского правительства, официально передал полномочия премьер-министра Франсуа Байру
, трансляцию из Матиньонского дворца вел телеканал BFMTV
.
Около 19:00 мск Байру приехал в резиденцию премьер-министра. Барнье
встретил своего преемника на крыльце, после чего они удалились на переговоры. Их общение продлилось примерно 25 минут, затем бывший и нынешний премьеры выступили с совместным заявлением.
"Господин премьер-министр, дорогой Франсуа, приветствую вас. Мои первые слова, конечно, будут выражением моих личных и дружеских пожеланий <...> в связи с работой, которую вы и ваше правительство будете отныне выполнять", — начал свою речь Барнье.
Бывший премьер отметил беспрецедентно тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране.
"Я с первого дня, с 5 сентября, знал, что время моего правительства на исходе из-за угрозы неправдоподобного альянса между совершенно разными политическими силами, которые объединились с желанием ставить преграды и вызвать смятение", — добавил он.
По словам Барнье, его правительство постаралось за короткое время добиться как можно большего с помощью методичной работы и попыток наладить диалог с парламентом.
В свою очередь, Байру подтвердил, что ситуация во Франции
крайне сложная, в том числе из-за растущего госдолга и дефицита бюджета.
"Я брал на себя безрассудные риски, задавая на самых важных выборах <...> вопрос долга и дефицита. <...> Думаю, что вопрос <...> создает не только финансовую проблему, но и проблему морали", — сказал он.
Новый премьер заявил, что его правительство не будет ничего скрывать и чем-либо пренебрегать. Стоящие перед кабинетом проблемы он сравнил с Гималаями, а главной сложностью назвал бюджет.
Центрист и соратник Эммануэля Макрона
73-летний Байру сменил на посту премьера республиканца Барнье, чей кабинет проработал всего три месяца. Ему вынесли вотум недоверия, который поддержали как правые, так и левые партии.
Байру известен своей проевропейской позицией. В 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение".
Также он трижды баллотировался в президенты.
Центрист считается близким союзником Макрона и поддерживает его внутреннюю и внешнюю политику.
В 2022 году, занимая пост мэра города По, Байру осудил специальную военную операцию и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024-го он поддержал возможность нанесения ударов ВСУ
французским оружием по территории России
.