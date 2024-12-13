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Франсуа Байру официально стал премьером Франции

Франсуа Байру официально стал премьером Франции - РИА Новости, 13.12.2024

Франсуа Байру официально стал премьером Франции

Мишель Барнье, исполнявший обязанности главы французского правительства, официально передал полномочия премьер-министра Франсуа Байру, трансляцию из... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:14

2024-12-13T21:14

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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Мишель Барнье, исполнявший обязанности главы французского правительства, официально передал полномочия премьер-министра Франсуа Байру, трансляцию из Матиньонского дворца вел телеканал BFMTV.Около 19:00 мск Байру приехал в резиденцию премьер-министра. Барнье встретил своего преемника на крыльце, после чего они удалились на переговоры. Их общение продлилось примерно 25 минут, затем бывший и нынешний премьеры выступили с совместным заявлением."Господин премьер-министр, дорогой Франсуа, приветствую вас. Мои первые слова, конечно, будут выражением моих личных и дружеских пожеланий <...> в связи с работой, которую вы и ваше правительство будете отныне выполнять", — начал свою речь Барнье. Бывший премьер отметил беспрецедентно тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране. "Я с первого дня, с 5 сентября, знал, что время моего правительства на исходе из-за угрозы неправдоподобного альянса между совершенно разными политическими силами, которые объединились с желанием ставить преграды и вызвать смятение", — добавил он.По словам Барнье, его правительство постаралось за короткое время добиться как можно большего с помощью методичной работы и попыток наладить диалог с парламентом.В свою очередь, Байру подтвердил, что ситуация во Франции крайне сложная, в том числе из-за растущего госдолга и дефицита бюджета."Я брал на себя безрассудные риски, задавая на самых важных выборах <...> вопрос долга и дефицита. <...> Думаю, что вопрос <...> создает не только финансовую проблему, но и проблему морали", — сказал он.Новый премьер заявил, что его правительство не будет ничего скрывать и чем-либо пренебрегать. Стоящие перед кабинетом проблемы он сравнил с Гималаями, а главной сложностью назвал бюджет.Центрист и соратник Эммануэля Макрона 73-летний Байру сменил на посту премьера республиканца Барнье, чей кабинет проработал всего три месяца. Ему вынесли вотум недоверия, который поддержали как правые, так и левые партии. Байру известен своей проевропейской позицией. В 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение".Также он трижды баллотировался в президенты.Центрист считается близким союзником Макрона и поддерживает его внутреннюю и внешнюю политику. В 2022 году, занимая пост мэра города По, Байру осудил специальную военную операцию и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024-го он поддержал возможность нанесения ударов ВСУ французским оружием по территории России.

https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html

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