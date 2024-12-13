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Биография Франсуа Байру

Биография Франсуа Байру - РИА Новости, 13.12.2024

Биография Франсуа Байру

Премьер-министр Франции, лидер центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру (François Bayrou) родился 25 мая 1951 года в Бордере (департамент... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:45

2024-12-13T09:45

2024-12-13T17:27

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Премьер-министр Франции, лидер центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру (François Bayrou) родился 25 мая 1951 года в Бордере (департамент Атлантические Пиренеи, Франция) в семье мелких фермеров.В 1974 году окончил Университет Бордо III, где изучал классическую литературу.В 1982-2008 годах – член Генерального совета Атлантических Пиренеев.С 1992 по 2001 год – президент Генерального совета Атлантических Пиренеев.В 1986-1993, 1997-1999 и 2002-2012 годы был депутатом Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) от Атлантических Пиренеев.В период 1993-1997 годов был министром национального образования Франции.С середины 1990-х годов Байру пытался возродить влияние основанной в 1978 году президентом страны Валери Жискар д’Эстеном правоцентристской партии "Союз за французскую демократию" (СФД) в качестве альтернативы господствовавшим в политической системе Пятой республики правым (неоголлистам) и левым (Французская социалистическая партия). В 1998 году Байру возглавил "новый СФД" после раскола партии по вопросу поддержки Национального фронта и отношений с правыми силами. В 2007 году реорганизовал СФД в центристское "Демократическое движение" (Mouvement démocrate, MoDem). Занимает пост президента MoDem. Последовательно выступал за социально ориентированную экономическую политику, расширение индивидуальных свобод, отвергал концепцию унитарного государства, настаивая на необходимости его децентрализации, решительно исключал возможность любого компромисса и тем более сотрудничества с крайне правыми.В 1999-2002 годы был депутатом Европейского парламента.Байру трижды баллотировался в президенты. В 2002 и 2007 годах набрал в первом туре выборов 6,84% и 18,57% голосов соответственно. В 2012 году в первом туре президентских выборов Байру занял пятое место, набрав 9,13% голосов. С 4 апреля 2014 года – мэр города По (департамент Атлантические Пиренеи), с 14 апреля 2014 года – президент агломерационной общины По-Пиренеи (Pau Béarn Pyrénées). В 2020 году был переизбран на оба поста. Президент территориального движения Атлантических Пиринеев.В 2017 году Франсуа Байру поддержал кандидатуру Эмманюэля Макрона на президентских выборах.17 мая 2017 года занял пост министра юстиции.Однако 21 июня подал в отставку в результате скандала с выплатой зарплаты фиктивным помощникам депутатов Европарламента от возглавляемой Байру партии MoDem. 3 сентября 2020 года был назначен главой Верховного комиссариата по исполнению плана восстановления экономики. 13 декабря 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Франсуа Байру премьер-министром страны. Он сменит на посту Мишеля Барнье, кабинет которого ушел в отставку после вынесения вотума недоверия в парламенте.Байру известен своей проевропейской позицией. При этом он выступал против возвращения Франции в НАТО, требуя референдума по этому вопросу. Байру неоднократно говорил о необходимости реформы парламента с тем, чтобы создать противовес правительству. Он призывал к переходу к Шестой республике. Байру также выступал против легализации однополых браков, предлагая заменить их другой формой "союза".Байру известен также как исторический беллетрист. Он является автором книг по истории религиозных войн XVI века, в частности биографии короля Генриха IV – "Генрих IV, свободный король" (1994).В 2009 году опубликовал книгу "Злоупотребление властью".В 2017 году выпустил книгу "Французская революция" и др.Удостоен Ордена Почетного легиона (2023).Байру женат, в семье шестеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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в мире, справки, франция, франсуа байру