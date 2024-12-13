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Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки - РИА Новости, 13.12.2024
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10:51 13.12.2024 (обновлено: 10:56 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/barnaul-1989000345.html
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки - РИА Новости, 13.12.2024
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки
Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:51
2024-12-13T10:56
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причина пожара устанавливается.
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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки

Пожар на складе легковоспламеняющихся жидкостей в Барнауле потушили спустя сутки

© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Алтайском крае
Пожар на складе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на складе в Алтайском крае
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причина пожара устанавливается.
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12 декабря, 23:02
 
ПроисшествияБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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