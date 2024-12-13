https://ria.ru/20241213/barnaul-1989000345.html
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки - РИА Новости, 13.12.2024
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки
Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:51
2024-12-13T10:51
2024-12-13T10:56
происшествия
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988793853_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fd05e1e2a2ff1f01f5f099036730a9a.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20241212/pozhar-1988928452.html
барнаул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988793853_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d11ac7b9a5aa2a55577455064ca0f27f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки
Пожар на складе легковоспламеняющихся жидкостей в Барнауле потушили спустя сутки