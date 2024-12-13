https://ria.ru/20241213/barnaul-1989000345.html

Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки

Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки - РИА Новости, 13.12.2024

Пожар на складе в Барнауле потушили спустя сутки

Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:51

2024-12-13T10:51

2024-12-13T10:56

происшествия

барнаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупный пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и строительными материалами в Барнауле полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20241212/pozhar-1988928452.html

барнаул

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происшествия, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия