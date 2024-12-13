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В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph - РИА Новости, 13.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:16 13.12.2024 (обновлено: 19:29 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/balet-1989125318.html
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph - РИА Новости, 13.12.2024
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph
Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:16
2024-12-13T19:29
культура
лондон
великобритания
щелкунчик
в мире
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph. &quot;Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным (спектаклем. — Прим. ред.), но теперь его обновили для современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной. Вместо Щелкунчика &lt;...&gt; главная героиня Клара сама расправится со злодеями. На героизм ее вдохновит группа суфражисток&quot;, — говорится в публикации.Как пишет газета, из рекламных буклетов следует, что в новой версии "Щелкунчика" главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что будет отражением "зарождающихся надежд, в особенности для женщин".
https://ria.ru/20240122/feminizm-1922787749.html
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Культура, Лондон, Великобритания, Щелкунчик, В мире
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph

Telegraph: феминистическую версию балета "Щелкунчик" поставят в Великобритании

© Getty Images / View Pictures/Hufton+Crow/Universal Images GroupАнглийский национальный балет
Английский национальный балет - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Getty Images / View Pictures/Hufton+Crow/Universal Images Group
Английский национальный балет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph.
«

"Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным (спектаклем. — Прим. ред.), но теперь его обновили для современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной. Вместо Щелкунчика <...> главная героиня Клара сама расправится со злодеями. На героизм ее вдохновит группа суфражисток", — говорится в публикации.

Как пишет газета, из рекламных буклетов следует, что в новой версии "Щелкунчика" главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что будет отражением "зарождающихся надежд, в особенности для женщин".
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