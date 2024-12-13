https://ria.ru/20241213/balet-1989125318.html

В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph

В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph - РИА Новости, 13.12.2024

В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph

Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:16

2024-12-13T18:16

2024-12-13T19:29

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щелкунчик

в мире

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph. "Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным (спектаклем. — Прим. ред.), но теперь его обновили для современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной. Вместо Щелкунчика <...> главная героиня Клара сама расправится со злодеями. На героизм ее вдохновит группа суфражисток", — говорится в публикации.Как пишет газета, из рекламных буклетов следует, что в новой версии "Щелкунчика" главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что будет отражением "зарождающихся надежд, в особенности для женщин".

https://ria.ru/20240122/feminizm-1922787749.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лондон, великобритания, щелкунчик, в мире