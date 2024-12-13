https://ria.ru/20241213/balet-1989125318.html
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph - РИА Новости, 13.12.2024
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph
Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:16
2024-12-13T18:16
2024-12-13T19:29
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великобритания
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Английский национальный балет поставит феминистическую версию "Щелкунчика", пишет газета Telegraph. "Балет, созданный в 1892 году, давно стал любимым праздничным (спектаклем. — Прим. ред.), но теперь его обновили для современных зрителей, сделав героиню менее беспомощной. Вместо Щелкунчика <...> главная героиня Клара сама расправится со злодеями. На героизм ее вдохновит группа суфражисток", — говорится в публикации.Как пишет газета, из рекламных буклетов следует, что в новой версии "Щелкунчика" главная героиня станет жительницей Лондона начала XX века и встретит на своем пути нескольких суфражисток, что будет отражением "зарождающихся надежд, в особенности для женщин".
https://ria.ru/20240122/feminizm-1922787749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, великобритания, щелкунчик, в мире
Культура, Лондон, Великобритания, Щелкунчик, В мире
В Британии поставят феминистическую версию "Щелкунчика", пишет Telegraph
Telegraph: феминистическую версию балета "Щелкунчик" поставят в Великобритании