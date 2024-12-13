https://ria.ru/20241213/balet-1988940455.html

Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей

Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024

Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей

Ставка за билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 29 декабря в 19.00, составила 165 тысяч рублей при начальной стоимости в 50... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:52

2024-12-13T02:52

2024-12-13T02:52

культура

анна никулина

большой театр

культура

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставка за билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 29 декабря в 19.00, составила 165 тысяч рублей при начальной стоимости в 50 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 12 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 29 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились больше 15 часов и завершились в 1.32 мск 13 декабря. На вечернее представление балета за один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость больше, чем в три раза, составив 165 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов в партер на первый и пятый ряд - 220 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10-13 места 12 ряда составило 550 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену в воскресенье днем выйдут Анна Никулина и Клим Ефимов, а вечером - Маргарита Шрайнер и Семен Чудин. За дирижерский пульт встанет Алексей Богорад. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241212/schelkunchik-1988723101.html

https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анна никулина, большой театр, культура