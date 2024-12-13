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Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/balet-1988940455.html
Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей
Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024
Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей
Ставка за билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 29 декабря в 19.00, составила 165 тысяч рублей при начальной стоимости в 50... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:52
2024-12-13T02:52
культура
анна никулина
большой театр
культура
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставка за билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 29 декабря в 19.00, составила 165 тысяч рублей при начальной стоимости в 50 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 12 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 29 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились больше 15 часов и завершились в 1.32 мск 13 декабря. На вечернее представление балета за один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость больше, чем в три раза, составив 165 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов в партер на первый и пятый ряд - 220 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10-13 места 12 ряда составило 550 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену в воскресенье днем выйдут Анна Никулина и Клим Ефимов, а вечером - Маргарита Шрайнер и Семен Чудин. За дирижерский пульт встанет Алексей Богорад. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
https://ria.ru/20241212/schelkunchik-1988723101.html
https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html
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анна никулина, большой театр, культура
Культура, Анна Никулина, Большой театр, Культура
Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе составила 165 тысяч рублей

Ставка за билет на "Щелкунчика" в ГАБТе выросла более чем в три раза

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставка за билет на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 29 декабря в 19.00, составила 165 тысяч рублей при начальной стоимости в 50 тысяч, свидетельствуют данные торгов.
Большой театр в 10.00 мск 12 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 29 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились больше 15 часов и завершились в 1.32 мск 13 декабря.
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Цена за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом превысила миллион рублей
Вчера, 03:52
На вечернее представление балета за один билет в партер максимальная ставка превысила начальную стоимость больше, чем в три раза, составив 165 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов в партер на первый и пятый ряд - 220 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 10-13 места 12 ряда составило 550 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей.
Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену в воскресенье днем выйдут Анна Никулина и Клим Ефимов, а вечером - Маргарита Шрайнер и Семен Чудин. За дирижерский пульт встанет Алексей Богорад.
Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Спиваков прокомментировал ситуацию с билетами на балет "Щелкунчик"
3 декабря, 03:02
 
КультураАнна НикулинаБольшой театрКультура
 
 
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