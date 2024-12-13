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При атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 13.12.2024 (обновлено: 09:35 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/avdeev-1988957699.html
При атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал
При атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал - РИА Новости, 13.12.2024
При атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал
Жертв и разрушений после атаки беспилотников на Владимирскую область нет, возникли небольшие возгорания вне жилой зоны, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:09
2024-12-13T09:35
безопасность
специальная военная операция на украине
владимирская область
петушинский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр авдеев (дипломат)
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки беспилотников на Владимирскую область нет, возникли небольшие возгорания вне жилой зоны, сообщил губернатор Александр Авдеев.Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО утром 13 декабря сбили над Владимирской областью четыре украинских беспилотника."Над Петушинским районом около 5.05–5.40 утра сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет", - написал Авдеев в Telegram-канале.Он отметил, что находится на месте и проводит заседание оперативного штаба."Принимаем решение об ограничении движения людей, о необходимости или отказе от необходимости эвакуации жителей для ликвидации последствий падения БПЛА", - добавил Авдеев.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
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владимирская область
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безопасность, владимирская область, петушинский район, министерство обороны рф (минобороны рф), александр авдеев (дипломат)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Владимирская область, Петушинский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Авдеев (дипломат)
При атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал

Авдеев: при атаке беспилотников на Владимирскую область никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Жертв и разрушений после атаки беспилотников на Владимирскую область нет, возникли небольшие возгорания вне жилой зоны, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства российской ПВО утром 13 декабря сбили над Владимирской областью четыре украинских беспилотника.
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"Над Петушинским районом около 5.05–5.40 утра сбиты четыре беспилотных летательных аппарата. При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет", - написал Авдеев в Telegram-канале.
Он отметил, что находится на месте и проводит заседание оперативного штаба.
"Принимаем решение об ограничении движения людей, о необходимости или отказе от необходимости эвакуации жителей для ликвидации последствий падения БПЛА", - добавил Авдеев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимирская областьПетушинский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр Авдеев (дипломат)
 
 
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