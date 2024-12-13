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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 13.12.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:41
2024-12-13T23:41
2024-12-13T23:41
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе