https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 13.12.2024

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:41

2024-12-13T23:41

2024-12-13T23:41

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол