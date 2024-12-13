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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 13.12.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:41
2024-12-13T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорловка после обстрела
Горловка после обстрела - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горловка после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
11 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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