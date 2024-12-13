https://ria.ru/20241213/ataka-1989147700.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 13.12.2024
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Мужчина ранен в селе Грузское Борисовского района в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:33
2024-12-13T20:33
2024-12-13T20:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Грузское Борисовского района в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой помощи его транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Красная Нива Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля жилого дома. Бойцы самообороны ликвидировали очаг возгорания, подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина
Гладков: мужчина ранен в белгородском селе Грузское при атаке дрона на машину