https://ria.ru/20241213/ataka-1989147700.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 13.12.2024

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Мужчина ранен в селе Грузское Борисовского района в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:33

2024-12-13T20:33

2024-12-13T20:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Грузское Борисовского района в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой помощи его транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Красная Нива Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля жилого дома. Бойцы самообороны ликвидировали очаг возгорания, подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков