https://ria.ru/20241213/ataka-1988951537.html

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны - РИА Новости, 13.12.2024

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны

Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:13

2024-12-13T07:13

2024-12-13T07:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале."Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", — сказал Гладков.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков