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В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 13.12.2024 (обновлено: 07:28 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ataka-1988951537.html
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны - РИА Новости, 13.12.2024
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны
Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:13
2024-12-13T07:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале."Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", — сказал Гладков.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб боец самообороны

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны

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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
"Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", — сказал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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