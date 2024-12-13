https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html

Астроном рассказал, как образуется метеорный поток Геминиды

Астроном рассказал, как образуется метеорный поток Геминиды - РИА Новости, 13.12.2024

Астроном рассказал, как образуется метеорный поток Геминиды

Метеорный поток Геминиды, наблюдению за максимумом которого в этом году помешает почти полная Луна, образован не кометой, а астероидом, сильно приближающимся к... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:44

2024-12-13T20:44

2024-12-13T23:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Метеорный поток Геминиды, наблюдению за максимумом которого в этом году помешает почти полная Луна, образован не кометой, а астероидом, сильно приближающимся к Солнцу, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин. "Геминиды – один из самых интересных, ярких и интенсивных потоков, активность приходится на 7-17 декабря. Максимум потока приходится на 13-14 и 14-15 декабря. Радиант (места мнимого вылета метеоров) потока находится в созвездии Близнецы (Gemini - откуда происходит его название), рядом со звездой Кастор (альфа Близнецов). Но в 2024 году максимум потока приходится почти на полнолуние: Луна будет освещена на 97%, а само полнолуние будет 15 декабря, и ее свет сильно помешает наблюдениям. Однако Геминиды известны своими яркими метеорами, так что, вероятно, вы все равно сможете поймать несколько "падающих звезд", - рассказа астроном. Метеороидные частички этого потока в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождение в атмосферу Земли – всего 35 километров с секунду. В результате скорость метеоров потока сравнительно небольшая и увидеть летящий яркий метеор проще, отметил он. Особенностью этого потока является то, что его активность не имеет яркого пика, отметил астроном. Интересно также, что "родительское" небесное тело для этого потока не комета, как обычно, а астероид – (3200) Фаэтон, сказал собеседник агентства. "Орбита этого астероида чрезвычайно напоминает орбиту кометы – настолько она вытянута. Из-за этого, при своем движении вокруг Солнца астероид пересекает орбиты Марса, Земли, Венеры и Меркурия. К Солнцу астероид приближается на расстояние 21 миллион километров, именно из-за столь близкого подхода к Солнцу астероид получил свое название – в честь мифического Фаэтона – сына бога Солнца Гелиоса. Диаметр Фаэтона – 5,1 километра, а период обращения вокруг Солнца – 523,5 суток. Спектральные исследования астероида показали, что его поверхность состоит из твердых пород, разогреваясь, при приближении к Солнцу до температуры свыше одной тысячи градусов по Цельсию", - сказал Якушечкин. Существует гипотеза, сказал эксперт, что Фаэтон представляет собой остатки кометы, с ядра которого уже испарились все летучие элементы – те, что образуют хвост кометы при ее приближении к Солнцу. Другая гипотеза состоит в том, что весь лед ядра кометы скрыт сейчас густыми слоями пыли, которая была смешана со льдом кометы, сказал астроном.

https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, луна, марс, александр якушечкин