Рейтинг@Mail.ru
В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/artem-1989057052.html
В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии
В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 13.12.2024
В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии
Водоснабжение частично восстановили в Артеме Приморского края после аварии, которая оставила без воды свыше 13 тысяч домов городского округа, сообщил РИА... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:10
2024-12-13T14:10
происшествия
приморский край
заречная
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982242882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed9c4fa7ef939f27ba683fc4bc11a5c0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Водоснабжение частично восстановили в Артеме Приморского края после аварии, которая оставила без воды свыше 13 тысяч домов городского округа, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. "Запустили ВНС (водонапорная станция - ред.) "Центральная". В работе ВНС "Новая" и "Заречная". Часть города и населенных пунктов городского округа с водой", - сказал собеседник агентства. Авария на водоводе 1200 мм в Угловом произошла вечером в четверг. Утром в пятницу глава городского округа Вячеслав Квон сообщал, что в Артеме без водоснабжения оставались более 2,5 тысячи многоквартирных домов и 10,5 тысячи домов частного сектора. В городе введен режим повышенной готовности. Прокуратура начала проверку. Позже Квон в своём Тelegram-канале написал, что специалисты устранили аварию, система заполняется водой. В Telegram-канале региональной прокуратуры уточнили, что ремонтные работы завершили к 12.10 (05.10 мск), насосные станции подключают поэтапно, водоснабжение постепенно поступает потребителям. В надзорном ведомстве подчеркнули, что для соблюдения прав жителей, а также выявления ситуаций, где необходима дополнительная помощь, организована горячая линия.
https://ria.ru/20241212/nahodka-1988728226.html
https://ria.ru/20241211/avariya-1988545167.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982242882_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dded6ec0d367670526c9431a4ce26ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, заречная
Происшествия, Приморский край, Заречная
В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии

В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии на водоводе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Человек моет руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Водоснабжение частично восстановили в Артеме Приморского края после аварии, которая оставила без воды свыше 13 тысяч домов городского округа, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.
"Запустили ВНС (водонапорная станция - ред.) "Центральная". В работе ВНС "Новая" и "Заречная". Часть города и населенных пунктов городского округа с водой", - сказал собеседник агентства.
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Находке прекратили сброс неочищенных сточных вод в море
12 декабря, 05:58
Авария на водоводе 1200 мм в Угловом произошла вечером в четверг. Утром в пятницу глава городского округа Вячеслав Квон сообщал, что в Артеме без водоснабжения оставались более 2,5 тысячи многоквартирных домов и 10,5 тысячи домов частного сектора. В городе введен режим повышенной готовности. Прокуратура начала проверку. Позже Квон в своём Тelegram-канале написал, что специалисты устранили аварию, система заполняется водой.
В Telegram-канале региональной прокуратуры уточнили, что ремонтные работы завершили к 12.10 (05.10 мск), насосные станции подключают поэтапно, водоснабжение постепенно поступает потребителям. В надзорном ведомстве подчеркнули, что для соблюдения прав жителей, а также выявления ситуаций, где необходима дополнительная помощь, организована горячая линия.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии
11 декабря, 08:48
 
ПроисшествияПриморский крайЗаречная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала