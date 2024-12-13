https://ria.ru/20241213/artem-1989057052.html

В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии

В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 13.12.2024

В Артеме частично восстановили водоснабжение после аварии

Водоснабжение частично восстановили в Артеме Приморского края после аварии, которая оставила без воды свыше 13 тысяч домов городского округа, сообщил РИА... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:10

2024-12-13T14:10

2024-12-13T14:10

происшествия

приморский край

заречная

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Водоснабжение частично восстановили в Артеме Приморского края после аварии, которая оставила без воды свыше 13 тысяч домов городского округа, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета. "Запустили ВНС (водонапорная станция - ред.) "Центральная". В работе ВНС "Новая" и "Заречная". Часть города и населенных пунктов городского округа с водой", - сказал собеседник агентства. Авария на водоводе 1200 мм в Угловом произошла вечером в четверг. Утром в пятницу глава городского округа Вячеслав Квон сообщал, что в Артеме без водоснабжения оставались более 2,5 тысячи многоквартирных домов и 10,5 тысячи домов частного сектора. В городе введен режим повышенной готовности. Прокуратура начала проверку. Позже Квон в своём Тelegram-канале написал, что специалисты устранили аварию, система заполняется водой. В Telegram-канале региональной прокуратуры уточнили, что ремонтные работы завершили к 12.10 (05.10 мск), насосные станции подключают поэтапно, водоснабжение постепенно поступает потребителям. В надзорном ведомстве подчеркнули, что для соблюдения прав жителей, а также выявления ситуаций, где необходима дополнительная помощь, организована горячая линия.

https://ria.ru/20241212/nahodka-1988728226.html

https://ria.ru/20241211/avariya-1988545167.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край, заречная