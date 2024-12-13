https://ria.ru/20241213/armija-1989113912.html

Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией

Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией - РИА Новости, 13.12.2024

Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дислоцируются на стратегических позициях в буферной зоне на Голанских высотах и укрепляют инженерное заграждение в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:41

2024-12-13T17:41

2024-12-13T17:41

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

биньямин нетаньяху

башар асад

армия обороны израиля (цахал)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дислоцируются на стратегических позициях в буферной зоне на Голанских высотах и укрепляют инженерное заграждение в районе линии разъединения войск на сирийской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "Боевое подразделение 474-й бригады, включающее инженерные, бронетанковые, десантные войска и силы подразделения "Эгоз", проводит оборонительные миссии в районе разъединения на сирийской территории и вдоль границы. Войска были развернуты на стратегических позициях у линии разъединения для усиления обороны в этом районе", - говорится в сообщении. В ходе деятельности бойцы ЦАХАЛ обнаружили различное оружие, включая противотанковые ракеты, боеприпасы, бронежилеты и дополнительное военное снаряжение, отметили в пресс-службе. "Одновременно с этим 474-я бригада укрепляет инженерное заграждение на сирийской границе и продолжает оборонительные миссии для обеспечения безопасности граждан Израиля, особенно жителей Голанских высот", - говорится в сообщении. Министерство обороны Израиля ранее в пятницу сообщило, что войскам был отдан приказ готовиться к зимовке на сирийской стороне Голанских высот. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241212/izrail-1988891667.html

https://ria.ru/20241213/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html

израиль

сирия

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, башар асад, армия обороны израиля (цахал), оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024