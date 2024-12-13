Рейтинг@Mail.ru
Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/armija-1989113912.html
Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией
Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией - РИА Новости, 13.12.2024
Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией
Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дислоцируются на стратегических позициях в буферной зоне на Голанских высотах и укрепляют инженерное заграждение в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:41
2024-12-13T17:41
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
биньямин нетаньяху
башар асад
армия обороны израиля (цахал)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дислоцируются на стратегических позициях в буферной зоне на Голанских высотах и укрепляют инженерное заграждение в районе линии разъединения войск на сирийской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "Боевое подразделение 474-й бригады, включающее инженерные, бронетанковые, десантные войска и силы подразделения "Эгоз", проводит оборонительные миссии в районе разъединения на сирийской территории и вдоль границы. Войска были развернуты на стратегических позициях у линии разъединения для усиления обороны в этом районе", - говорится в сообщении. В ходе деятельности бойцы ЦАХАЛ обнаружили различное оружие, включая противотанковые ракеты, боеприпасы, бронежилеты и дополнительное военное снаряжение, отметили в пресс-службе. "Одновременно с этим 474-я бригада укрепляет инженерное заграждение на сирийской границе и продолжает оборонительные миссии для обеспечения безопасности граждан Израиля, особенно жителей Голанских высот", - говорится в сообщении. Министерство обороны Израиля ранее в пятницу сообщило, что войскам был отдан приказ готовиться к зимовке на сирийской стороне Голанских высот. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241212/izrail-1988891667.html
https://ria.ru/20241213/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988124074.html
израиль
сирия
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2e2d719afbe4b185f5890f5b88dc2065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, башар асад, армия обороны израиля (цахал), оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Браво, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией

Израильская армия укрепляет инженерное заграждение на Голанских высотах

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
Израильские военные в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дислоцируются на стратегических позициях в буферной зоне на Голанских высотах и укрепляют инженерное заграждение в районе линии разъединения войск на сирийской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.
"Боевое подразделение 474-й бригады, включающее инженерные, бронетанковые, десантные войска и силы подразделения "Эгоз", проводит оборонительные миссии в районе разъединения на сирийской территории и вдоль границы. Войска были развернуты на стратегических позициях у линии разъединения для усиления обороны в этом районе", - говорится в сообщении.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Израиль закупит пять ракетных кораблей "Решеф"
12 декабря, 18:47
В ходе деятельности бойцы ЦАХАЛ обнаружили различное оружие, включая противотанковые ракеты, боеприпасы, бронежилеты и дополнительное военное снаряжение, отметили в пресс-службе.
"Одновременно с этим 474-я бригада укрепляет инженерное заграждение на сирийской границе и продолжает оборонительные миссии для обеспечения безопасности граждан Израиля, особенно жителей Голанских высот", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Израиля ранее в пятницу сообщило, что войскам был отдан приказ готовиться к зимовке на сирийской стороне Голанских высот.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Глава МИД Израиля объяснил присутствие ЦАХАЛ в Сирии
9 декабря, 12:08
 
В миреИзраильСирияГоланские высотыБиньямин НетаньяхуБашар АсадАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНБравоОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала