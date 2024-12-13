Израиль укрепляет инженерное заграждение на границе с Сирией
Израильская армия укрепляет инженерное заграждение на Голанских высотах
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дислоцируются на стратегических позициях в буферной зоне на Голанских высотах и укрепляют инженерное заграждение в районе линии разъединения войск на сирийской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.
"Боевое подразделение 474-й бригады, включающее инженерные, бронетанковые, десантные войска и силы подразделения "Эгоз", проводит оборонительные миссии в районе разъединения на сирийской территории и вдоль границы. Войска были развернуты на стратегических позициях у линии разъединения для усиления обороны в этом районе", - говорится в сообщении.
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В ходе деятельности бойцы ЦАХАЛ обнаружили различное оружие, включая противотанковые ракеты, боеприпасы, бронежилеты и дополнительное военное снаряжение, отметили в пресс-службе.
"Одновременно с этим 474-я бригада укрепляет инженерное заграждение на сирийской границе и продолжает оборонительные миссии для обеспечения безопасности граждан Израиля, особенно жителей Голанских высот", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Израиля ранее в пятницу сообщило, что войскам был отдан приказ готовиться к зимовке на сирийской стороне Голанских высот.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне ухода Башара Асада с поста президента Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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