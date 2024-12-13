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Пашинян вылетел в Москву - РИА Новости, 13.12.2024
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09:48 13.12.2024 (обновлено: 19:15 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/armeniya-1988963476.html
Пашинян вылетел в Москву
Пашинян вылетел в Москву - РИА Новости, 13.12.2024
Пашинян вылетел в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:48
2024-12-13T19:15
в мире
москва
армения
россия
никол пашинян
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. "Вылетели в Москву", — написал Пашинян в соцсети Instagram*, опубликовав видео из самолета. Тринадцатого декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html
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в мире, москва, армения, россия, никол пашинян, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Армения, Россия, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Пашинян вылетел в Москву

Премьер Армении Пашинян вылетел в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву.
"Вылетели в Москву", — написал Пашинян в соцсети Instagram*, опубликовав видео из самолета.
Тринадцатого декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреМоскваАрменияРоссияНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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