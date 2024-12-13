https://ria.ru/20241213/armeniya-1988963476.html
Пашинян вылетел в Москву
Пашинян вылетел в Москву - РИА Новости, 13.12.2024
Пашинян вылетел в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:48
2024-12-13T09:48
2024-12-13T19:15
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ЕРЕВАН, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. "Вылетели в Москву", — написал Пашинян в соцсети Instagram*, опубликовав видео из самолета. Тринадцатого декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html
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в мире, москва, армения, россия, никол пашинян, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Армения, Россия, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз