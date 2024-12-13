https://ria.ru/20241213/armeniya-1988963476.html

Пашинян вылетел в Москву

Пашинян вылетел в Москву - РИА Новости, 13.12.2024

Пашинян вылетел в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:48

2024-12-13T09:48

2024-12-13T19:15

в мире

москва

армения

россия

никол пашинян

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу, что направился в Москву. "Вылетели в Москву", — написал Пашинян в соцсети Instagram*, опубликовав видео из самолета. Тринадцатого декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, участники мероприятия рассмотрят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html

москва

армения

россия

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в мире, москва, армения, россия, никол пашинян, евразийский экономический союз