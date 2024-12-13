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Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.12.2024
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19:38 13.12.2024 (обновлено: 19:49 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/arest-1989140432.html
Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест
Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.12.2024
Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы по делу о присвоении средств из бюджета ДНР отправил под домашний арест заместителя председателя правительства, министра цифрового развития РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:38
2024-12-13T19:49
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы по делу о присвоении средств из бюджета ДНР отправил под домашний арест заместителя председателя правительства, министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича", - сказали в суде.По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) на срок один месяц 30 суток.Ранее по этому же делу суд отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна.
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происшествия, омская область, донецкая народная республика, москва, россия
Происшествия, Омская область, Донецкая Народная Республика, Москва, Россия
Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест

Министра цифрового развития Омской области Цуканова отправили под домашний арест

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДенис Цуканов
Денис Цуканов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Денис Цуканов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы по делу о присвоении средств из бюджета ДНР отправил под домашний арест заместителя председателя правительства, министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича", - сказали в суде.
По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) на срок один месяц 30 суток.
Ранее по этому же делу суд отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна.
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