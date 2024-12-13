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Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест

Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.12.2024

Министра цифрового развития Омской области отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы по делу о присвоении средств из бюджета ДНР отправил под домашний арест заместителя председателя правительства, министра цифрового развития РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:38

2024-12-13T19:38

2024-12-13T19:49

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы по делу о присвоении средств из бюджета ДНР отправил под домашний арест заместителя председателя правительства, министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича", - сказали в суде.По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) на срок один месяц 30 суток.Ранее по этому же делу суд отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна.

https://rsport.ria.ru/20241212/sadygov-1988919122.html

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происшествия, омская область, донецкая народная республика, москва, россия