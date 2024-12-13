https://ria.ru/20241213/arest-1989140039.html

Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест

Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.12.2024

Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства Донецкой Народной Республики Дениса Петкуна по делу о... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:35

2024-12-13T19:35

2024-12-13T19:47

происшествия

донецкая народная республика

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства Донецкой Народной Республики Дениса Петкуна по делу о хищении ассигнований из бюджета республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сообщили в суде.По версии следствия, Петкун и иные лица похитили из бюджета республики бюджетные ассигнования. Санкция статьи предусматривает за данное преступление до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html

донецкая народная республика

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, москва, россия