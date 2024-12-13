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Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест
Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.12.2024
Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства Донецкой Народной Республики Дениса Петкуна по делу о... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:35
2024-12-13T19:35
2024-12-13T19:47
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства Донецкой Народной Республики Дениса Петкуна по делу о хищении ассигнований из бюджета республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сообщили в суде.По версии следствия, Петкун и иные лица похитили из бюджета республики бюджетные ассигнования. Санкция статьи предусматривает за данное преступление до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, донецкая народная республика, москва, россия
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Москва, Россия
Экс-главу аппарата ДНР отправили под домашний арест
Экс-главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест