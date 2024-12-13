https://ria.ru/20241213/anokhin-1989103145.html
Смоленская область вошла в "хорошисты" экорейтинга нацпроекта "Экология"
Смоленская область вошла в "хорошисты" экорейтинга нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 13.12.2024
Смоленская область вошла в "хорошисты" экорейтинга нацпроекта "Экология"
Смоленская область вошла в число "хорошистов" в экологическом рейтинге регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:52
2024-12-13T16:52
2024-12-13T16:52
смоленская область
смоленская область
россия
рославльский район
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c40bb6820ad515c343131338c6f2e5.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Смоленская область вошла в число "хорошистов" в экологическом рейтинге регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального правительства. Экорейтинг в этом году составлен впервые. Смоленская область заняла в нем позицию среди "хорошистов". Это стало возможным, прежде всего, благодаря успешному выполнению целей и задач нацпроекта "Экология", реализуемого по инициативе президента с 2019 года. Так, в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в нацпроект, на полигонах размещения твердых коммунальных отходов в Рославльском районе Смоленской области (в 2020 и 2021 годах) было введено в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, общей мощностью 50 тысяч тонн/год (25 тысяч тонн/год каждый). В 2021 году проведена масштабная реконструкция самого крупного действующего полигона по захоронению твердых коммунальных отходов и отходов производства, который расположен в Кощинском сельском поселении Смоленского района. В 2023 году для увеличения объемов и повышения качества отбора вторичных ресурсов, направляемых на переработку, проведена модернизация мусоросортировочного комплекса, расположенного на полигоне ТКО в Смоленском районе. За время реализации нацпроекта в Смоленской области начала активно внедряться система раздельного накопления отходов с помощью установки специальных контейнеров с цветовой индикацией, в том числе в местах массового пребывания граждан (парках, скверах). С 2019 года муниципалитетам из областного бюджета предоставляется субсидия на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для накопления ТКО. В период с 2023 по 2024 годы в рамках федерального проекта "Чистая страна" в области реализуется природоохранный проект "Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде – несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска". Она располагалась в Смоленске на земельном участке площадью 11,19 га. "Уже сегодня видна высокая эффективность реализации нацпроекта "Экология" в части снижения количества и площади лесных пожаров. Например, в 2019 году, когда проект только стартовал, в регионе пожарами были охвачены 56,38 га лесного фонда, а уже в 2024 году не было допущено ни одного пожара. Такие результаты подтверждают, что комплексный и рациональный подход в части реализации задач нацпроекта приносит свои плоды", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин. Нацпроект "Экология" реализуется в России с 2019 года, ему на смену с 2025 года придет нацпроект "Экологическое благополучие". При составлении экорейтинга учитывались такие критерии, как удовлетворенность жителей экологической ситуацией в регионе и качество управленческого менеджмента с точки зрения экспертов (было опрошено более 1,3 тысячи экспертов).
https://ria.ru/20241213/anokhin-1989092691.html
https://ria.ru/20241212/anokhin-1988920029.html
смоленская область
россия
рославльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1086:814_1920x0_80_0_0_8a8bb038b82c885e0594c46025e3257b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, рославльский район, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Рославльский район, Василий Анохин
Смоленская область вошла в "хорошисты" экорейтинга нацпроекта "Экология"
Анохин: Смоленская область вошла в "хорошисты" экорейтинга нацпроекта "Экология"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Смоленская область вошла в число "хорошистов" в экологическом рейтинге регионов РФ по реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экорейтинг в этом году составлен впервые. Смоленская область
заняла в нем позицию среди "хорошистов". Это стало возможным, прежде всего, благодаря успешному выполнению целей и задач нацпроекта "Экология", реализуемого по инициативе президента с 2019 года.
Так, в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в нацпроект, на полигонах размещения твердых коммунальных отходов в Рославльском районе
Смоленской области (в 2020 и 2021 годах) было введено в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса, общей мощностью 50 тысяч тонн/год (25 тысяч тонн/год каждый).
В 2021 году проведена масштабная реконструкция самого крупного действующего полигона по захоронению твердых коммунальных отходов и отходов производства, который расположен в Кощинском сельском поселении Смоленского района
.
В 2023 году для увеличения объемов и повышения качества отбора вторичных ресурсов, направляемых на переработку, проведена модернизация мусоросортировочного комплекса, расположенного на полигоне ТКО в Смоленском районе.
За время реализации нацпроекта в Смоленской области начала активно внедряться система раздельного накопления отходов с помощью установки специальных контейнеров с цветовой индикацией, в том числе в местах массового пребывания граждан (парках, скверах).
С 2019 года муниципалитетам из областного бюджета предоставляется субсидия на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для накопления ТКО.
В период с 2023 по 2024 годы в рамках федерального проекта "Чистая страна" в области реализуется природоохранный проект "Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде – несанкционированной свалки, расположенной в границе города Смоленска". Она располагалась в Смоленске
на земельном участке площадью 11,19 га.
"Уже сегодня видна высокая эффективность реализации нацпроекта "Экология" в части снижения количества и площади лесных пожаров. Например, в 2019 году, когда проект только стартовал, в регионе пожарами были охвачены 56,38 га лесного фонда, а уже в 2024 году не было допущено ни одного пожара. Такие результаты подтверждают, что комплексный и рациональный подход в части реализации задач нацпроекта приносит свои плоды", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин
.
Нацпроект "Экология" реализуется в России
с 2019 года, ему на смену с 2025 года придет нацпроект "Экологическое благополучие".
При составлении экорейтинга учитывались такие критерии, как удовлетворенность жителей экологической ситуацией в регионе и качество управленческого менеджмента с точки зрения экспертов (было опрошено более 1,3 тысячи экспертов).