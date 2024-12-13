https://ria.ru/20241213/amazon-1988941405.html
Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа
Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа - РИА Новости, 13.12.2024
Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа
Компания Amazon планирует пожертвовать миллион долларов в инаугурационный фонд будущего президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:05
2024-12-13T03:05
2024-12-13T03:05
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Компания Amazon планирует пожертвовать миллион долларов в инаугурационный фонд будущего президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. В четверг газета сообщала, что корпорация Meta*, основателем которой является Марк Цукерберг, пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа 1 миллион долларов в рамках усилий предпринимателя по налаживанию отношений с политиком. "Amazon планирует пожертвовать 1 миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа, в то время как ее основатель Джефф Безос и другие руководители технологических компаний укрепляют связи с новой администрацией", - пишет издание. По словам источников, исполнительный директор Amazon планирует посетить Трампа на следующей неделе в его резиденции Мар-а-Лаго.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241212/peskov-1988775726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, amazon
В мире, Технологии, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Amazon
Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа
Amazon вслед за Meta пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа