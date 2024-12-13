https://ria.ru/20241213/amazon-1988941405.html

Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа

Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа - РИА Новости, 13.12.2024

Amazon пожертвует миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа

Компания Amazon планирует пожертвовать миллион долларов в инаугурационный фонд будущего президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:05

2024-12-13T03:05

2024-12-13T03:05

в мире

технологии

сша

россия

дональд трамп

марк цукерберг

джефф безос

amazon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Компания Amazon планирует пожертвовать миллион долларов в инаугурационный фонд будущего президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. В четверг газета сообщала, что корпорация Meta*, основателем которой является Марк Цукерберг, пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа 1 миллион долларов в рамках усилий предпринимателя по налаживанию отношений с политиком. "Amazon планирует пожертвовать 1 миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа, в то время как ее основатель Джефф Безос и другие руководители технологических компаний укрепляют связи с новой администрацией", - пишет издание. По словам источников, исполнительный директор Amazon планирует посетить Трампа на следующей неделе в его резиденции Мар-а-Лаго.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241212/peskov-1988775726.html

https://ria.ru/20241213/tramp-1988938833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, джефф безос, amazon