https://ria.ru/20241213/alkogol-1989043867.html

Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России

Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России - РИА Новости, 13.12.2024

Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:22

2024-12-13T13:22

2024-12-13T14:11

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщила пресс-служба Минздрава."Основная цель концепции до 2030 года — уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность", — уточнили в ведомстве.Новая концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления спиртным, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование, уточнили в пресс-службе.План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество