https://ria.ru/20241213/aeroport-1989140130.html

В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты

В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты - РИА Новости, 13.12.2024

В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты

Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа закрыты в связи с погодными условиями, ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:36

2024-12-13T19:36

2024-12-13T19:36

северо-кавказский федеральный округ

южная транспортная прокуратура

россия

авиация

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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа закрыты в связи с погодными условиями, ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "В Северо-Кавказском федеральном округе в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты аэропорты. Ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Также контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты. В аэропортах организован прием граждан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/aeroport-1988707954.html

северо-кавказский федеральный округ

россия

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северо-кавказский федеральный округ, южная транспортная прокуратура, россия, авиация