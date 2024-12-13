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В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты - РИА Новости, 13.12.2024
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19:36 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/aeroport-1989140130.html
В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты
В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты - РИА Новости, 13.12.2024
В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты
Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа закрыты в связи с погодными условиями, ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:36
2024-12-13T19:36
северо-кавказский федеральный округ
южная транспортная прокуратура
россия
авиация
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа закрыты в связи с погодными условиями, ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. "В Северо-Кавказском федеральном округе в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты аэропорты. Ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Также контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты. В аэропортах организован прием граждан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/aeroport-1988707954.html
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северо-кавказский федеральный округ, южная транспортная прокуратура, россия, авиация
Северо-Кавказский Федеральный округ, Южная транспортная прокуратура, Россия, Авиация
В Северо-Кавказском ФО временно закрыли аэропорты

Аэропорты в Северо-Кавказском федеральном округе закрыли из-за непогоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа закрыты в связи с погодными условиями, ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Северо-Кавказском федеральном округе в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты аэропорты. Ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Также контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты. В аэропортах организован прием граждан", - говорится в сообщении.
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Северо-Кавказский Федеральный округЮжная транспортная прокуратураРоссияАвиация
 
 
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