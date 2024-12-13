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Аэрофлот присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.12.2024
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09:43 13.12.2024 (обновлено: 09:44 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/aeroflot--1988962931.html
Аэрофлот присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта
Аэрофлот присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.12.2024
Аэрофлот присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта
Российская авиакомпания "Аэрофлот" станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания обязательных корпоративных процедур. Данное РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:43
2024-12-13T09:44
пресс-релизы
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МОСКВА, 13 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания обязательных корпоративных процедур. Данное намерение озвучено со стороны авиакомпании и Альянса в рамках международной конференции AIJourney, которая с 11 по 13 декабря 2024 года проходит в Москве. Компания определила несколько перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность предприятия. Одно из них — создание цифровых двойников: специальный программный комплекс, виртуально дублирующий основные процессы предприятия. Он позволяет анализировать и оптимизировать процессы, а также является базой для постоянного машинного обучения. Флагманская точка использования ИИ в "Аэрофлоте" — Автоматизированная система управления доходами авиакомпании (АСУД). Нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелёты на глубину от трех дней до одного года. Это позволит авиакомпании максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее трех миллиардов рублей. Через участие в Альянсе "Аэрофлот" планирует развивать и дорабатывать систему АСУД так, чтобы в перспективе ее могли использовать другие российские авиакомпании. Антон Мацкевич, заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по информационным технологиям: "Аэрофлот" находится в авангарде отечественных предприятий транспортной отрасли по уровню цифровизации. Мы одни из первых внедряем новые ИТ-продукты, успешно импортозамещаем иностранное ПО. За практическое и промышленное использование ИИ в Группе "Аэрофлот" отвечает Департамент развития искусственного интеллекта. За технологиями ИИ — будущее цифровой индустрии, и мы это прекрасно понимаем". На сегодняшний день в Альянс в сфере ИИ входит 12 компаний, а расширенный формат отраслевых клубов объединяет более 90 представителей разработчиков и компаний, которые внедряют ИИ в различных отраслях экономики. Альянс учрежден в 2019 году и объединяет крупнейших игроков рынка ИИ-технологий для консолидации усилий в решении общих вызов и задач — в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров и науки, оценки качества ИИ-решений, фасилитации внедрения технологии в различных отраслях, развития международных связей. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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пресс-релизы
Пресс-релизы
Аэрофлот присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

"Аэрофлот" определил перспективные направления внедрения ИИ в свою деятельность

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus 330. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания обязательных корпоративных процедур. Данное намерение озвучено со стороны авиакомпании и Альянса в рамках международной конференции AIJourney, которая с 11 по 13 декабря 2024 года проходит в Москве.
Компания определила несколько перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность предприятия. Одно из них — создание цифровых двойников: специальный программный комплекс, виртуально дублирующий основные процессы предприятия. Он позволяет анализировать и оптимизировать процессы, а также является базой для постоянного машинного обучения.
Флагманская точка использования ИИ в "Аэрофлоте" — Автоматизированная система управления доходами авиакомпании (АСУД). Нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелёты на глубину от трех дней до одного года. Это позволит авиакомпании максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее трех миллиардов рублей.
Через участие в Альянсе "Аэрофлот" планирует развивать и дорабатывать систему АСУД так, чтобы в перспективе ее могли использовать другие российские авиакомпании.
Антон Мацкевич, заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по информационным технологиям: "Аэрофлот" находится в авангарде отечественных предприятий транспортной отрасли по уровню цифровизации. Мы одни из первых внедряем новые ИТ-продукты, успешно импортозамещаем иностранное ПО. За практическое и промышленное использование ИИ в Группе "Аэрофлот" отвечает Департамент развития искусственного интеллекта. За технологиями ИИ — будущее цифровой индустрии, и мы это прекрасно понимаем".
На сегодняшний день в Альянс в сфере ИИ входит 12 компаний, а расширенный формат отраслевых клубов объединяет более 90 представителей разработчиков и компаний, которые внедряют ИИ в различных отраслях экономики. Альянс учрежден в 2019 году и объединяет крупнейших игроков рынка ИИ-технологий для консолидации усилий в решении общих вызов и задач — в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров и науки, оценки качества ИИ-решений, фасилитации внедрения технологии в различных отраслях, развития международных связей.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за ноябрь 2024 года
11 декабря, 12:50
 
Пресс-релизы
 
 
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