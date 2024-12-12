https://ria.ru/20241212/zapad-1988720649.html

"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 12.12.2024

"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

Страны Запада уверовали в ложное представление, что их собственное выживание зависит от победы над Россией на Украине. Об этом написал испанский генерал Луис... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:49

2024-12-12T02:49

2024-12-12T10:38

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны Запада уверовали в ложное представление, что их собственное выживание зависит от победы над Россией на Украине. Об этом написал испанский генерал Луис Фелиу Бернардес в статье для газеты ABC."(По мнению Запада. — Прим. ред.) Мир на Украине должен наступить с победой Украины и поражением России. Это мнение мне кажется малореальным. <...> Военное поражение России спустя тысячу дней боевых действий не представляется возможным", — отметил генерал.По его словам, страны Европы погрязли в собственных ложных нарративах о мнимой угрозе демократии на Западе со стороны России. При этом западные страны совершенно игнорируют справедливую обеспокоенность Москвы по поводу соблюдения российских национальных интересов."Если изучить географическое положение Украины по отношению к России, то можно понять обеспокоенность Москвы, тогда как заявления Брюсселя больше похожи на самовнушение, чем на неоднозначную реальность", — добавил он.В понедельник Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро. Ранее газета Guardian сообщила об опасениях европейских дипломатов, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, евросоюз, испания