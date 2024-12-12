Рейтинг@Mail.ru
"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 12.12.2024 (обновлено: 10:38 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/zapad-1988720649.html
"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО - РИА Новости, 12.12.2024
"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Страны Запада уверовали в ложное представление, что их собственное выживание зависит от победы над Россией на Украине. Об этом написал испанский генерал Луис... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:49
2024-12-12T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988635196_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bf7341e18887a34343b24e2e8cd71330.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны Запада уверовали в ложное представление, что их собственное выживание зависит от победы над Россией на Украине. Об этом написал испанский генерал Луис Фелиу Бернардес в статье для газеты ABC."(По мнению Запада. — Прим. ред.) Мир на Украине должен наступить с победой Украины и поражением России. Это мнение мне кажется малореальным. &lt;...&gt; Военное поражение России спустя тысячу дней боевых действий не представляется возможным", — отметил генерал.По его словам, страны Европы погрязли в собственных ложных нарративах о мнимой угрозе демократии на Западе со стороны России. При этом западные страны совершенно игнорируют справедливую обеспокоенность Москвы по поводу соблюдения российских национальных интересов."Если изучить географическое положение Украины по отношению к России, то можно понять обеспокоенность Москвы, тогда как заявления Брюсселя больше похожи на самовнушение, чем на неоднозначную реальность", — добавил он.В понедельник Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро. Ранее газета Guardian сообщила об опасениях европейских дипломатов, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241212/grivna-1988715802.html
https://ria.ru/20241211/proval-1988629782.html
украина
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988635196_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_82b4f2e0a0410d827fe02b0087652596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, евросоюз, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Испания
"Самовнушение". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО

Генерал Бернардес: Запад внушил себе ложную необходимость победы над Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны Запада уверовали в ложное представление, что их собственное выживание зависит от победы над Россией на Украине. Об этом написал испанский генерал Луис Фелиу Бернардес в статье для газеты ABC.
"(По мнению Запада. — Прим. ред.) Мир на Украине должен наступить с победой Украины и поражением России. Это мнение мне кажется малореальным. <...> Военное поражение России спустя тысячу дней боевых действий не представляется возможным", — отметил генерал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Решили осквернить". Украинцы обманом нарушили план Зеленского
Вчера, 01:41
По его словам, страны Европы погрязли в собственных ложных нарративах о мнимой угрозе демократии на Западе со стороны России. При этом западные страны совершенно игнорируют справедливую обеспокоенность Москвы по поводу соблюдения российских национальных интересов.
"Если изучить географическое положение Украины по отношению к России, то можно понять обеспокоенность Москвы, тогда как заявления Брюсселя больше похожи на самовнушение, чем на неоднозначную реальность", — добавил он.
В понедельник Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро. Ранее газета Guardian сообщила об опасениях европейских дипломатов, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Где захочет Путин". В США признали горькую правду о конфликте на Украине
11 декабря, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала