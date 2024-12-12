https://ria.ru/20241212/wildberries-1988774789.html

Wildberries будет продавать билеты на поезда

Wildberries будет продавать билеты на поезда - РИА Новости, 12.12.2024

Wildberries будет продавать билеты на поезда

Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, в соответствии с которым онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:56

2024-12-12T11:56

2024-12-12T11:56

экономика

технологии

ржд

wildberries

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, в соответствии с которым онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА Новости. РЖД и ООО "РВБ" (Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках "Пассажирского форума. PRO//Движение". Подписи под документом поставили заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников и директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин. "Основная цель заключенного соглашения – повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении РЖД к подписанию. Также планируется совместно популяризировать различные туристические продукты холдинга РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы (например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.). "Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей онлайн-площадкой Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации билетов на железнодорожный транспорт в цифровую платформу маркетплейса", - приводятся в сообщении слова Колесникова. Взаимодействие с Wildberries планируется осуществлять через мультимодальную цифровую платформу "Инновационная мобильность". Интеграция будет происходить посредством API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.

https://ria.ru/20241203/wildberries-1987082558.html

https://ria.ru/20240806/wildberries--1964431168.html

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экономика, технологии, ржд, wildberries