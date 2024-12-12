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Wildberries будет продавать билеты на поезда - РИА Новости, 12.12.2024
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11:56 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/wildberries-1988774789.html
Wildberries будет продавать билеты на поезда
Wildberries будет продавать билеты на поезда - РИА Новости, 12.12.2024
Wildberries будет продавать билеты на поезда
Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, в соответствии с которым онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:56
2024-12-12T11:56
экономика
технологии
ржд
wildberries
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, в соответствии с которым онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА Новости. РЖД и ООО "РВБ" (Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках "Пассажирского форума. PRO//Движение". Подписи под документом поставили заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников и директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин. "Основная цель заключенного соглашения – повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении РЖД к подписанию. Также планируется совместно популяризировать различные туристические продукты холдинга РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы (например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.). "Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей онлайн-площадкой Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации билетов на железнодорожный транспорт в цифровую платформу маркетплейса", - приводятся в сообщении слова Колесникова. Взаимодействие с Wildberries планируется осуществлять через мультимодальную цифровую платформу "Инновационная мобильность". Интеграция будет происходить посредством API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.
https://ria.ru/20241203/wildberries-1987082558.html
https://ria.ru/20240806/wildberries--1964431168.html
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экономика, технологии, ржд, wildberries
Экономика, Технологии, РЖД, Wildberries
Wildberries будет продавать билеты на поезда

Wildberries и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, в соответствии с которым онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД и ООО "РВБ" (Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках "Пассажирского форума. PRO//Движение". Подписи под документом поставили заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников и директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин.
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"Основная цель заключенного соглашения – повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении РЖД к подписанию.
Также планируется совместно популяризировать различные туристические продукты холдинга РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы (например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.).
"Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей онлайн-площадкой Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации билетов на железнодорожный транспорт в цифровую платформу маркетплейса", - приводятся в сообщении слова Колесникова.
Взаимодействие с Wildberries планируется осуществлять через мультимодальную цифровую платформу "Инновационная мобильность". Интеграция будет происходить посредством API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.
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ЭкономикаТехнологииРЖДWildberries
 
 
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