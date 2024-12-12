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Часть командиров ВСУ заработали репутацию мясников, пишет Monde
Часть командиров ВСУ заработали репутацию мясников, пишет Monde - РИА Новости, 12.12.2024
Часть командиров ВСУ заработали репутацию мясников, пишет Monde
Ряд командиров ВСУ заработали репутацию "мясников", поскольку используют подчиненных как "пушечное мясо", пишет французская газета Monde. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:44
2024-12-12T14:44
2024-12-12T14:45
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ряд командиров ВСУ заработали репутацию "мясников", поскольку используют подчиненных как "пушечное мясо", пишет французская газета Monde. "(Новобранцы – ред.) с вниманием относятся к репутации командиров, поскольку их качество неодинаково, некоторые из них имеют репутацию "мясников", которые используют своих людей как "пушечное мясо", - отмечает издание. По данным газеты, набор в украинские войска упал почти в два раза, с 35 тысяч человек в месяц в начале конфликта до 20 тысяч прошедшей осенью. Издание подчеркивает, что этого недостаточно, чтобы восполнять высокие потери. Газета указывает, что нехватка людей особенно заметна в пехотных подразделениях ВСУ. При этом качество подготовки новобранцев "регулярно подвергается критике". Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Часть командиров ВСУ заработали репутацию мясников, пишет Monde
Часть командиров ВСУ используют подчиненных как пушечное мясо