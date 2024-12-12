На Украине могут ввести мотивационные контракты 18-летних, пишут СМИ
"Телеграф": ВСУ хотят ввести мотивационные контракты для мужчин для 18-летних
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские военные рассматривают возможность введения "мотивационных контрактов" на службу в боевых подразделениях для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет - молодежь предполагают заманивать в армию большими отпусками и доступными кредитами, сообщает местное издание "Телеграф".
"Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полумиллиона гривен (почти 12 тысяч долларов – ред.). Дополнительно они получат различные льготы - доступные кредиты, бесплатное обучение, большую продолжительность отпусков и тому подобное", - приводит издание слова источника в окружении главкома ВСУ Александра Сырского.
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Источник уточнил, что предполагается, что по истечению срока контракта и отсутствия желания продолжать служить такие добровольцы смогут быть призваны в армию уже после достижения 25-летнего возраста.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
По закону на Украине мобилизовать могут с 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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