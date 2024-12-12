https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html

"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному - РИА Новости, 12.12.2024

"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в Telegram-канале отомстить киевскому режиму за получивших ранения во время атаки БПЛА по Грозному. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:36

2024-12-12T08:36

2024-12-12T15:27

специальная военная операция на украине

происшествия

грозный

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рамзан кадыров

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в Telegram-канале отомстить киевскому режиму за получивших ранения во время атаки БПЛА по Грозному.В четверг в столице республики над казарменными зданиями сбили беспилотник. Как отметил Кадыров, серьезно никто не пострадал, но четыре бойца караула были легко ранены."Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", — пообещал он.Кадыров добавил, что сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Он отметил, что каких-либо серьезных повреждений здание не получило.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html

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Последствия атаки беспилотника в Грозном Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном 2024-12-12T08:36 true PT0M04S

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происшествия, грозный, россия, рамзан кадыров, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф