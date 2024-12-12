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"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 12.12.2024 (обновлено: 15:27 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/vsu-1988736125.html
"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному
"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному - РИА Новости, 12.12.2024
"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в Telegram-канале отомстить киевскому режиму за получивших ранения во время атаки БПЛА по Грозному. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:36
2024-12-12T15:27
специальная военная операция на украине
происшествия
грозный
россия
рамзан кадыров
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в Telegram-канале отомстить киевскому режиму за получивших ранения во время атаки БПЛА по Грозному.В четверг в столице республики над казарменными зданиями сбили беспилотник. Как отметил Кадыров, серьезно никто не пострадал, но четыре бойца караула были легко ранены."Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", — пообещал он.Кадыров добавил, что сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Он отметил, что каких-либо серьезных повреждений здание не получило.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988760469.html
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Последствия атаки беспилотника в Грозном
Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном
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происшествия, грозный, россия, рамзан кадыров, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Положим 400": Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

Кадыров пообещал отомстить за раненых после удара БПЛА по казармам в Грозном

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал в Telegram-канале отомстить киевскому режиму за получивших ранения во время атаки БПЛА по Грозному.
В четверг в столице республики над казарменными зданиями сбили беспилотник. Как отметил Кадыров, серьезно никто не пострадал, но четыре бойца караула были легко ранены.
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"Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев", — пообещал он.
Кадыров добавил, что сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла, упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Он отметил, что каких-либо серьезных повреждений здание не получило.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрозныйРоссияРамзан КадыровКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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