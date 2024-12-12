https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html

Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза

Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза - РИА Новости, 12.12.2024

Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза

Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:09

2024-12-12T03:09

2024-12-12T12:06

общество

москва

елена смирнова

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "В качестве профилактики я бы порекомендовала не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. <…> Не стоить носить узкую одежду и тесную обувь, следует следить за своим весом и вести активный образ жизни", — отметила Смирнова, говоря о мерах профилактики варикоза и тромбоза. Кроме того, людям, работа которых сопровождается длительным сидением за столом, флеболог посоветовала чаще менять положение ног, шагать на месте, вращать стопы, а также заниматься лечебной физкультурой. "Основные физические упражнения — это сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, круговые движения стопы в голеностопном суставе, ходьба или бег на месте. Также полезны упражнения лежа на спине, широко известные всем "велосипед", "ножницы". <…> Эти простые правила помогут сохранить ваши ножки здоровыми и красивыми как можно дольше", — добавила она.

https://ria.ru/20241211/kakao-1988529372.html

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москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, елена смирнова