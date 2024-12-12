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Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза - РИА Новости, 12.12.2024
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03:09 12.12.2024 (обновлено: 12:06 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/vrach-1988721749.html
Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза
Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза - РИА Новости, 12.12.2024
Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза
Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T03:09
2024-12-12T12:06
общество
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елена смирнова
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "В качестве профилактики я бы порекомендовала не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. &lt;…&gt; Не стоить носить узкую одежду и тесную обувь, следует следить за своим весом и вести активный образ жизни", — отметила Смирнова, говоря о мерах профилактики варикоза и тромбоза. Кроме того, людям, работа которых сопровождается длительным сидением за столом, флеболог посоветовала чаще менять положение ног, шагать на месте, вращать стопы, а также заниматься лечебной физкультурой. "Основные физические упражнения — это сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, круговые движения стопы в голеностопном суставе, ходьба или бег на месте. Также полезны упражнения лежа на спине, широко известные всем "велосипед", "ножницы". &lt;…&gt; Эти простые правила помогут сохранить ваши ножки здоровыми и красивыми как можно дольше", — добавила она.
https://ria.ru/20241211/kakao-1988529372.html
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общество, москва, елена смирнова
Общество, Москва, Елена Смирнова
Флеболог рассказала, как избежать развития варикоза и тромбоза

Флеболог Смирнова: не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце

© Depositphotos.com / glisic_albinaПрофилактика варикоза
Профилактика варикоза - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Depositphotos.com / glisic_albina
Профилактика варикоза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Для профилактики развития варикоза и тромбоза не стоит принимать горячие ванны и долго находиться на солнце, а также носить узкую одежду и тесную обувь, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"В качестве профилактики я бы порекомендовала не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. <…> Не стоить носить узкую одежду и тесную обувь, следует следить за своим весом и вести активный образ жизни", — отметила Смирнова, говоря о мерах профилактики варикоза и тромбоза.
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Кроме того, людям, работа которых сопровождается длительным сидением за столом, флеболог посоветовала чаще менять положение ног, шагать на месте, вращать стопы, а также заниматься лечебной физкультурой.
"Основные физические упражнения — это сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, круговые движения стопы в голеностопном суставе, ходьба или бег на месте. Также полезны упражнения лежа на спине, широко известные всем "велосипед", "ножницы". <…> Эти простые правила помогут сохранить ваши ножки здоровыми и красивыми как можно дольше", — добавила она.
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ОбществоМоскваЕлена Смирнова
 
 
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