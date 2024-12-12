https://ria.ru/20241212/veteran-1988718158.html
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана для гражданских специалистов
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана для гражданских специалистов - РИА Новости, 12.12.2024
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана для гражданских специалистов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут в ГД законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:49
2024-12-12T01:49
2024-12-12T01:49
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут в ГД законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий всем гражданским специалистам, работающим на постоянной основе в зоне проведения СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агенству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Настоящим проектом федерального закона предлагается исправить существующую несправедливость и наделить статусом ветеранов боевых действий лиц, обеспечивающих выполнение задач в составе постоянно дислоцированных частей и учреждений в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что действующим законодательством к ветеранам боевых действий отнесены лица, которые направлялись для выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и отработали установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. В документах уточняется, что данный пункт был внесен в закон до вступления в Российскую Федерацию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, когда гражданский персонал в зону СВО направлялся в командировку, сейчас же развернуты части и учреждения с местом постоянной дислокации в новых регионах. Как пояснил РИА Новости Миронов, депутатами думской фракции СРЗП был проведен анализ законодательства, и у эсеров возникли вопросы к использованию формулировки "отработавшие установленный при направлении срок", ведь данная формулировка предполагает, что статус ветерана смогут получить только граждане, которые отработали в зоне СВО ограниченный временной период. "Получается, что гражданские специалисты, которые приехали для оказания помощи военнослужащим на некоторое время, могут получить статус ветерана боевых действий. Те же, кто на постоянной основе с угрозой для жизни и здоровья добросовестно исполняет свои обязательства, возложенные на них трудовым договором в пункте постоянной дислокации с подчинением органам государственной власти, не имеют такой возможности", - отметил лидер партии. По его словам, принятие данной инициативы позволит всем специалистам, которые обеспечивают выполнение задач в составе постоянно дислоцированных частей и учреждений на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года получать социальные льготы, которые положены всем ветеранам.
https://ria.ru/20240424/gd-1941970787.html
https://ria.ru/20240819/zakonoproekt-1966955270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, сергей миронов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана для гражданских специалистов
Гражданские специалисты, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут в ГД законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий всем гражданским специалистам, работающим на постоянной основе в зоне проведения СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили агенству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы
.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается исправить существующую несправедливость и наделить статусом ветеранов боевых действий лиц, обеспечивающих выполнение задач в составе постоянно дислоцированных частей и учреждений в ходе специальной военной операции на территориях Украины
, Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики
с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области
и Херсонской области
с 30 сентября 2022 года", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что действующим законодательством к ветеранам боевых действий отнесены лица, которые направлялись для выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и отработали установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. В документах уточняется, что данный пункт был внесен в закон до вступления в Российскую Федерацию ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, когда гражданский персонал в зону СВО направлялся в командировку, сейчас же развернуты части и учреждения с местом постоянной дислокации в новых регионах.
Как пояснил РИА Новости Миронов
, депутатами думской фракции СРЗП был проведен анализ законодательства, и у эсеров возникли вопросы к использованию формулировки "отработавшие установленный при направлении срок", ведь данная формулировка предполагает, что статус ветерана смогут получить только граждане, которые отработали в зоне СВО ограниченный временной период.
"Получается, что гражданские специалисты, которые приехали для оказания помощи военнослужащим на некоторое время, могут получить статус ветерана боевых действий. Те же, кто на постоянной основе с угрозой для жизни и здоровья добросовестно исполняет свои обязательства, возложенные на них трудовым договором в пункте постоянной дислокации с подчинением органам государственной власти, не имеют такой возможности", - отметил лидер партии.
По его словам, принятие данной инициативы позволит всем специалистам, которые обеспечивают выполнение задач в составе постоянно дислоцированных частей и учреждений на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года получать социальные льготы, которые положены всем ветеранам.