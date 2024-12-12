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Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы - РИА Новости, 12.12.2024
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11:41 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/varshava-1988770440.html
Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы
Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы - РИА Новости, 12.12.2024
Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы
Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" угрожают провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:41
2024-12-12T11:41
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" угрожают провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы. В среду активисты "Последнего поколения" хотели встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, но тот не принял их предложения. "Раз премьер не выходит к гражданам, они выходят на улицы", - говорится в распространенном в четверг заявлении организации. Уточняется, что "Последнее поколение" планирует в пятницу в 13.00 (15.00 мск) заблокировать одну из крупнейших транспортных артерий Варшавы – Вислостраду. Активисты движения "Последнее поколение" ранее уже блокировали Вислостраду и другие улицы польской столицы. Они обосновывают свои действия необходимостью привлечь внимание к проблемам климата и транспортной изоляции. Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что призвал службы к решительному реагированию на случаи блокирования дорог. По его словам, подобные акции представляют опасность для государства и всех участников дорожного движения.
https://ria.ru/20241212/frantsiya-1988718963.html
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в мире, варшава, польша, дональд туск
В мире, Варшава, Польша, Дональд Туск
Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы

Экоактивисты "Последнего поколения" угрожают провести масштабную блокаду Варшавы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" угрожают провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы.
В среду активисты "Последнего поколения" хотели встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, но тот не принял их предложения.
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"Раз премьер не выходит к гражданам, они выходят на улицы", - говорится в распространенном в четверг заявлении организации.
Уточняется, что "Последнее поколение" планирует в пятницу в 13.00 (15.00 мск) заблокировать одну из крупнейших транспортных артерий Варшавы – Вислостраду.
Активисты движения "Последнее поколение" ранее уже блокировали Вислостраду и другие улицы польской столицы. Они обосновывают свои действия необходимостью привлечь внимание к проблемам климата и транспортной изоляции. Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что призвал службы к решительному реагированию на случаи блокирования дорог. По его словам, подобные акции представляют опасность для государства и всех участников дорожного движения.
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