https://ria.ru/20241212/varshava-1988770440.html

Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы

Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы - РИА Новости, 12.12.2024

Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы

Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" угрожают провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы. РИА Новости, 12.12.2024

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2024-12-12T11:41

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" угрожают провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы. В среду активисты "Последнего поколения" хотели встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, но тот не принял их предложения. "Раз премьер не выходит к гражданам, они выходят на улицы", - говорится в распространенном в четверг заявлении организации. Уточняется, что "Последнее поколение" планирует в пятницу в 13.00 (15.00 мск) заблокировать одну из крупнейших транспортных артерий Варшавы – Вислостраду. Активисты движения "Последнее поколение" ранее уже блокировали Вислостраду и другие улицы польской столицы. Они обосновывают свои действия необходимостью привлечь внимание к проблемам климата и транспортной изоляции. Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что призвал службы к решительному реагированию на случаи блокирования дорог. По его словам, подобные акции представляют опасность для государства и всех участников дорожного движения.

https://ria.ru/20241212/frantsiya-1988718963.html

https://ria.ru/20241123/polsha-1985341999.html

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в мире, варшава, польша, дональд туск