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В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы - РИА Новости, 12.12.2024
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11:45 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukus-1988771058.html
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы - РИА Новости, 12.12.2024
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы
Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса лисы, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:45
2024-12-12T11:45
волгоградская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 12 дек – РИА Новости. Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса лисы, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения. "В ноябре 2024 года зарегистрирован случай заболевания бешенством у женщины 44 лет, жительницы Михайловки, после укуса лисы. Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей пациентка скончалась", - сообщили в ведомстве, отметив, что это первый летальный случай за год. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2024 года к медикам по поводу укуса животных обратились 10,5 тысячи человек, что превышает среднемноголетний уровень обращений на 28%.
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волгоградская область
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волгоградская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Волгоградская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы

В Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса лисы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 12 дек – РИА Новости. Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса лисы, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения.
"В ноябре 2024 года зарегистрирован случай заболевания бешенством у женщины 44 лет, жительницы Михайловки, после укуса лисы. Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей пациентка скончалась", - сообщили в ведомстве, отметив, что это первый летальный случай за год.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2024 года к медикам по поводу укуса животных обратились 10,5 тысячи человек, что превышает среднемноголетний уровень обращений на 28%.
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Волгоградская областьПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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