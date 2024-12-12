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В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы - РИА Новости, 12.12.2024
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы
Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса лисы, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:45
2024-12-12T11:45
2024-12-12T11:45
волгоградская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 12 дек – РИА Новости. Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса лисы, сообщили РИА Новости в региональном комитете здравоохранения. "В ноябре 2024 года зарегистрирован случай заболевания бешенством у женщины 44 лет, жительницы Михайловки, после укуса лисы. Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей пациентка скончалась", - сообщили в ведомстве, отметив, что это первый летальный случай за год. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2024 года к медикам по поводу укуса животных обратились 10,5 тысячи человек, что превышает среднемноголетний уровень обращений на 28%.
https://ria.ru/20241126/sk-1985708972.html
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волгоградская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Волгоградская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Волгоградской области женщина умерла после укуса лисы
В Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса лисы