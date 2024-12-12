На Украине задержали четырех мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
Украинские пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
© Фото : пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы УкраиныУкраинские пограничники задержали четверых мужчин, которые незаконно пытались бежать с Украины в Румынию
© Фото : пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины
Украинские пограничники задержали четверых мужчин, которые незаконно пытались бежать с Украины в Румынию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Украинские пограничники задержали четверых мужчин, которые незаконно пытались бежать с Украины в Румынию, сообщает в четверг пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Фото-ловушка пограничников, установленная на одном из горных участков, зафиксировала движение в сторону государственной границы с Румынией группы мужчин. На перехват была выслана группа реагирования, которая с помощью служебной собаки быстро вышла на след нарушителей. Через некоторое время пограничники догнали и задержали четверых мужчин", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
11 декабря, 08:00
По данным погранслужбы, задержанными оказались жители Ивано-Франковской и Черкасской областей. За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчин составлены административные протоколы.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00