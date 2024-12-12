https://ria.ru/20241212/ukraina-1988849609.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.12.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в четверг расширилась на Черкасскую и Кировоградскую области Украины, а также на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, свидетельствуют РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:56

2024-12-12T15:56

2024-12-12T15:56

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога в четверг расширилась на Черкасскую и Кировоградскую области Украины, а также на подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в четверг тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Черкасской области прозвучала в 14.55 мск. В 15.40 тревога охватила Кировоградскую область. На подконтрольной Киеву части Запорожской области тревога звучит более часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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