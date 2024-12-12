https://ria.ru/20241212/ukraina-1988758293.html

Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо

Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо - РИА Новости, 12.12.2024

Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо

Украина потеряет треть своей территории после завершения конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:43

2024-12-12T10:43

2024-12-12T13:14

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина потеряет треть своей территории после завершения конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo."Я думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск. <...> В плане стабильности последствия для Украины будут крайне тяжелыми", — сказал премьер.Он добавил, что, если таким образом выглядит "счастье для Украины, о котором говорит весь мир", украинцы в итоге окажутся "преданы".По мнению политика, если смотреть на вещи реалистично, Россия никогда не оставит Крым, ДНР и ЛНР. Он добавил при этом, что международное сообщество никогда не признает эти территории за Россией, но будет учитывать, что Россия контролирует их. Фицо отметил, что у конфликта на Украине нет военного решения, подчеркнув, что единственный способ разрешить его — сесть за стол переговоров.Словацкий премьер неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае на политика произошло покушение, после которого он смог полностью вернуться к работе только в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и выступал против прекращения поставок вооружения Киеву.

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https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, роберт фицо