https://ria.ru/20241212/ukraina-1988758293.html
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо - РИА Новости, 12.12.2024
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо
Украина потеряет треть своей территории после завершения конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:43
2024-12-12T10:43
2024-12-12T13:14
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украина потеряет треть своей территории после завершения конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo."Я думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск. <...> В плане стабильности последствия для Украины будут крайне тяжелыми", — сказал премьер.Он добавил, что, если таким образом выглядит "счастье для Украины, о котором говорит весь мир", украинцы в итоге окажутся "преданы".По мнению политика, если смотреть на вещи реалистично, Россия никогда не оставит Крым, ДНР и ЛНР. Он добавил при этом, что международное сообщество никогда не признает эти территории за Россией, но будет учитывать, что Россия контролирует их. Фицо отметил, что у конфликта на Украине нет военного решения, подчеркнув, что единственный способ разрешить его — сесть за стол переговоров.Словацкий премьер неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае на политика произошло покушение, после которого он смог полностью вернуться к работе только в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами и выступал против прекращения поставок вооружения Киеву.
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https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Роберт Фицо
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо
Премьер Словакии Фицо предупредил, что Украина потеряет треть территорий