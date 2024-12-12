Премьер Словакии предположил, чем закончится конфликт на Украине для Киева
Премьер Словакии Фицо: Украина потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysУкраинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию и не будет приглашен в НАТО.
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Фицо заявил, что по итогу конфликта Украина потеряет треть территорий.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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