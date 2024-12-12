https://ria.ru/20241212/ukraina-1988736768.html

Премьер Словакии предположил, чем закончится конфликт на Украине для Киева

Премьер Словакии предположил, чем закончится конфликт на Украине для Киева - РИА Новости, 12.12.2024

Премьер Словакии предположил, чем закончится конфликт на Украине для Киева

Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:50

2024-12-12T08:50

2024-12-12T09:49

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева, и который в итоге потеряет территорию и не будет приглашен в НАТО."Если это кому-то и навредит, так это Украине, потому что она позволила (Западу - ред.) втянуть себя в эту авантюру, которая не может закончиться хорошо для страны. Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО", - заявил Фицо.Фицо заявил, что по итогу конфликта Украина потеряет треть территорий.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, нато, роберт фицо, россия, владимир путин, вооруженные силы украины