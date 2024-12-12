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В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
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07:31 12.12.2024 (обновлено: 10:13 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988732343.html
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО - РИА Новости, 12.12.2024
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш в интервью "Известиям" заявил, что начнет готовить Киев к... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T07:31
2024-12-12T10:13
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш в интервью "Известиям" заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО."Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи", — сказал собеседник издания.По его словам, ОБСЕ реализует на Украине в общей сложности 24 проекта, каждый из которых представляет интерес для Киева. Спецпредставитель добавил, что его главная задача заключается в координации этих проектов и разработке еще одного. "Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями", — заявил он.На последней встрече министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5-6 декабря, было принято решение о назначении специального представителя по вопросам Украины от группы стран, входящих в данную организацию. При этом представители России и Белоруссии отсутствовали на саммите и не принимали участия в выборе кандидата на пост спецпредставителя.Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявлял, что противостояние Запада с Россией — это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.Как отмечал Владимир Путин, возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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в мире, обсе, евросоюз, нато, украина, россия
В мире, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, Украина, Россия
В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

Спецпредставитель ОБСЕ Мареш планирует готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш в интервью "Известиям" заявил, что начнет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО.
"Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи", — сказал собеседник издания.
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По его словам, ОБСЕ реализует на Украине в общей сложности 24 проекта, каждый из которых представляет интерес для Киева. Спецпредставитель добавил, что его главная задача заключается в координации этих проектов и разработке еще одного.
"Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями", — заявил он.
На последней встрече министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся на Мальте 5-6 декабря, было принято решение о назначении специального представителя по вопросам Украины от группы стран, входящих в данную организацию. При этом представители России и Белоруссии отсутствовали на саммите и не принимали участия в выборе кандидата на пост спецпредставителя.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявлял, что противостояние Запада с Россией — это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.
Как отмечал Владимир Путин, возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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