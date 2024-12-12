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ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:24 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988722264.html
ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин
ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин - РИА Новости, 12.12.2024
ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин
ВСУ эвакуировали технику и командиров из Курахово в ДНР, где идут бои, бросив свою пехоту на верную гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T03:24
2024-12-12T03:24
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
ян гагин
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. ВСУ эвакуировали технику и командиров из Курахово в ДНР, где идут бои, бросив свою пехоту на верную гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои. "В Курахово сейчас противник бросил свою пехоту, именно бросил ее для того, чтобы мы об нее просто споткнулись. Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов. А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам", - сказал Гагин, отметив, что большая часть украинской пехоты состоит из мобилизованных. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988719860.html
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курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин

Гагин: ВСУ эвакуировали технику из Курахово, бросив пехоту на верную гибель

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. ВСУ эвакуировали технику и командиров из Курахово в ДНР, где идут бои, бросив свою пехоту на верную гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои.
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Гагин заявил о скором взятии Курахово
Вчера, 02:20
"В Курахово сейчас противник бросил свою пехоту, именно бросил ее для того, чтобы мы об нее просто споткнулись. Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов. А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам", - сказал Гагин, отметив, что большая часть украинской пехоты состоит из мобилизованных.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу
11 декабря, 21:26
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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