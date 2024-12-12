https://ria.ru/20241212/ukraina-1988722264.html

ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин

ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин - РИА Новости, 12.12.2024

ВСУ бросили на гибель свою пехоту в Курахово, заявил Гагин

ВСУ эвакуировали технику и командиров из Курахово в ДНР, где идут бои, бросив свою пехоту на верную гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T03:24

2024-12-12T03:24

2024-12-12T03:24

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

ян гагин

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. ВСУ эвакуировали технику и командиров из Курахово в ДНР, где идут бои, бросив свою пехоту на верную гибель, сообщил РИА Новости военный эксперт Ян Гагин. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои. "В Курахово сейчас противник бросил свою пехоту, именно бросил ее для того, чтобы мы об нее просто споткнулись. Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов. А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам", - сказал Гагин, отметив, что большая часть украинской пехоты состоит из мобилизованных. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988719860.html

https://ria.ru/20241211/rakety-1988703595.html

курахово

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, россия, ян гагин, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность