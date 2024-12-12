https://ria.ru/20241212/ukraina-1988714864.html

Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество - РИА Новости, 12.12.2024

Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T00:42

2024-12-12T00:42

2024-12-12T00:42

в мире

владимир зеленский

михаил шеремет

виктор орбан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский отверг предложение венгерской стороны о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными. "Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным. Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников. Все это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство, но другого от нацистского режима ожидать и не следовало", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским. "Зеленский является лишь имитацией мнимой украинской власти, всецело держащейся на западных траншах", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241209/rada-1988171519.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, виктор орбан