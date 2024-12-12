Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество
Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от рождественского перемирия кощунством
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский отверг предложение венгерской стороны о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
"Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным. Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников. Все это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство, но другого от нацистского режима ожидать и не следовало", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.
"Зеленский является лишь имитацией мнимой украинской власти, всецело держащейся на западных траншах", - сказал депутат.