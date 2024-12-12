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Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество - РИА Новости, 12.12.2024
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00:42 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988714864.html
Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество
Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество - РИА Новости, 12.12.2024
Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T00:42
2024-12-12T00:42
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
виктор орбан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский отверг предложение венгерской стороны о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными. "Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным. Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников. Все это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство, но другого от нацистского режима ожидать и не следовало", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским. "Зеленский является лишь имитацией мнимой украинской власти, всецело держащейся на западных траншах", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241209/rada-1988171519.html
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, виктор орбан
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Виктор Орбан
Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Шеремет назвал отказ Зеленского от рождественского перемирия кощунством

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал кощунством отказ Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Зеленский отверг предложение венгерской стороны о прекращении огня в конфликте с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
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"Зеленский продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным. Громогласно и пафосно заявляя о желании мира для Украины, он готов убивать и обстреливать мирные города и села даже во время рождественских праздников. Все это с его стороны выглядит, по меньшей мере, как кощунство, но другого от нацистского режима ожидать и не следовало", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести заведомо проигрышный мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.
"Зеленский является лишь имитацией мнимой украинской власти, всецело держащейся на западных траншах", - сказал депутат.
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