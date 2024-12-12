https://ria.ru/20241212/ukraina-1988600561.html

"Такое не простят". Зеленский "защитил" себя детьми

"Такое не простят". Зеленский "защитил" себя детьми - РИА Новости, 12.12.2024

"Такое не простят". Зеленский "защитил" себя детьми

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского немедленно остановить боевые действия на Украине, но тот отказался. При этом он не хочет... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:02

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Избранный президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского немедленно остановить боевые действия на Украине, но тот отказался. При этом он не хочет отправлять на фронт 18-летних, как требуют западные партнеры, и ждет, что страны НАТО дадут еще больше оружия. На что рассчитывает Киев — в материале РИА Новости.Любовь к молодымВ последнее время СМИ много пишут о снижении на Украине призывного возраста с 25 до 18 лет. Главе киевского режима это не нравится. "Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", — сказал он.По его словам, в приоритете поставки дальнобойных ракет, которые позволят ВСУ ослабить военный потенциал России. Надо стремиться к тому, чтобы сохранить как можно больше жизней украинцев, а не оружия на складах, подчеркнул Зеленский.В ноябре он жаловался британскому телеканалу Sky News: "Они твердят о мобилизации. Но настоящая проблема в десяти бригадах, которые наши партнеры не экипировали. Я очень их просил больше года назад, говорил, что нам надо экипировать эти бригады. Мы приняли эти решения с США и европейскими союзниками. Но на сегодняшний день Европа и США экипировали всего две с половиной бригады".Вашингтон настоятельно советует Киеву понизить призывной возраст до 18 лет, утверждает Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Для продолжения конфликта "нужна живая сила", это подсказывают "чистая математика" и анализ ситуации в зоне боевых действий, заявил источник в Белом доме. "Россияне действительно добиваются устойчивого прогресса на востоке, они оттесняют украинские силы в Курской области. <...> Мобилизация и увеличение численности личного состава сейчас могут иметь решающее значение", — подчеркивается в статье.В связи с этим постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза напомнил: нацисты ведь и детей не пожалеют. "Главная и, по сути, единственная угроза украинским детям исходит из действий киевского режима, который видит в них всего лишь подрастающее пушечное мясо, до которого дойдет дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста, насильно отправляемые просроченным киевским главарем умирать за западные геополитические интересы в бессмысленную мясорубку. И от тех, кто спонсирует его войну "до последнего украинца", подталкивая к тому, чтобы отправить туда новых и новых насильно мобилизованных. Такими темпами, которыми Украина проигрывает на поле боя сейчас, за детей могут взяться очень скоро", — сказал он.Однако в Киеве уверяют, что проблем с мобилизацией нет. И оценивают призывной потенциал в 11 миллионов человек. Правда, по данным Государственной службы статистики, даже накануне СВО на Украине было всего около 10,2 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.Тем не менее до конца года должны мобилизовать 200 тысяч, проинформировала британская Times. Но в реалистичности этого плана там сомневаются. Среди главных препятствий авторы издания назвали сопротивление населения призыву.Дело стариковКак известно, Зеленский уже встретился с Трампом. После этого избранный президент США заявил: "Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если это продолжится, все может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное. Я хорошо знаю Владимира Зеленского. Сейчас его время действовать. Китай способен помочь. Мир ждет!"По его словам, глава киевского режима и Украина "хотели бы заключить сделку" ради прекращения СВО. Кроме того, он утверждает, что у Киева 400 тысяч погибших, а у Москвы — 600 тысяч.Откуда Трамп взял эти цифры — непонятно. Зеленский уверяет, что у ВСУ 43 тысячи убитых и 370 тысяч раненых. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не раз говорил, что российские потери ниже украинских.Зеленский тут же опроверг приписанное ему желание заключить сделку и остановить боевые действия. "Прекращение огня без гарантий снова разожжет конфликт в любой момент. <...> Нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", — объяснил он.Глава киевского режима требует дальнобойных ракет и приглашения в НАТО. В крайнем случае готов согласиться на ввод западных войск. Конечно, для Москвы это неприемлемо.Ни шагу назадЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Зеленский не хочет мобилизовывать 18-летних, так как боится не справиться с протестами их родителей. "Например, матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными", — отметил он в беседе с РИА Новости.А с переговорами Зеленский тянет, потому что пытается сохранить себе пространство для торга. "Если он сейчас откажется от территориальных претензий, то что предложит в будущем? Это — и возможность отправить на фронт 18-летних — еще хоть как-то придает ему политический вес. Больше у Зеленского ничего не осталось", — уточнил эксперт.Впрочем, по его мнению, глава киевского режима заблуждается насчет собственной значимости в гипотетических переговорах. На самом деле за него все решит Трамп, который перед этим определится, как ему быть с Россией и Китаем.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник полагает, что Зеленский заступился за 18-летних, чтобы поднять свой рейтинг. "Но я думаю, у него нет шансов отбиться от этого, потому что Украина находится на содержании Запада. Зеленский воспользуется этим как средством торга. В обмен на призыв 18-летних он хочет получить дополнительное финансирование или оружие", — указал собеседник РИА Новости.Также, добавляет он, попытка остановить боевые действия способна вызвать еще большие протесты, чем мобилизация молодежи. "Киев все время призывал к бескомпромиссному ослаблению России. Ничего другого там не рассматривали. Поэтому радикалы, на которых держится власть Зеленского, могут отвернуться от него", — объяснил Мирошник.Зеленский не пойдет на переговоры. Чтобы сохранить власть, ему выгоднее постоянно выдвигать Москве нереалистичные требования и продолжать войну.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1987704872.html

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россия, москва, китай, дональд трамп, владимир зеленский, владимир жарихин