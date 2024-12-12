https://ria.ru/20241212/tusk-1988843443.html

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск - РИА Новости, 12.12.2024

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:35

2024-12-12T15:35

2024-12-12T15:58

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня."Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - заявил Туск журналистам после встречи с Макроном, говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине."Мы будем сотрудничать над решениями, которые прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта после, если этого удастся достигнуть, прекращения огня", - сказал Туск.При этом Туск заявил, что Польша несет больше других стран расходов по помощи Украине."Я говорил господину президенту прямо и хотел бы, чтобы это поняла вся Европа. Польша несет самую большую нагрузку в связи с войной на Украине. Это нагрузка разного типа, в том числе военная и финансовая помощь. Это в Польше находится самый большой, ключевой, практически единственный такого уровня хаб помощи Украине", - сказал он.Также польский премьер заявил, что является противником принятия решений, касающихся Украины без присутствия представителей Киева."У нас абсолютно однозначная позиция, что Украина должна присутствовать на всех переговорах и каждый вариант должен быть согласован с Киевом", - сказал он.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988764809.html

https://ria.ru/20241212/fitso-1988741509.html

https://ria.ru/20241212/dnr-1988770729.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато, дональд туск, польша, радослав сикорский