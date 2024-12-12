https://ria.ru/20241212/turizm-1988754370.html

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 12.12.2024

Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок по России

Число туристических поездок по России за январь-октябрь достигло 72,8 миллиона, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:32

2024-12-12T10:32

2024-12-12T10:32

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число туристических поездок по России за январь-октябрь достигло 72,8 миллиона, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За январь-октябрь текущего года число турпоездок по стране достигло 72,8 миллиона. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад. Такая динамика способствует достижению поставленной президентом России цели — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок — до 140 миллионов", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. Там уточнили, что в число субъектов РФ с самым большим ростом количества турпоездок вошли Тува — 74,8%, Чечня — 57,2%, Рязанская область — 42,3%, Смоленская область — 33%, Чувашия — 34,1%, а также Ульяновская область — 30,3%. А среди федеральных округов лидером по приросту стал Сибирский, интерес к которому у путешественников вырос на 15,8%, уточнили в аппарате вице-премьера. И там после Тувы в списке расположились Омская и Томская области с результатом 27,6% и 26,3% соответственно. Отмечается также, что к Южному федеральному округу интерес у путешественников вырос на 14,6%. "В нем хорошую динамику прироста показали Краснодарский край — 14,9% и Волгоградская область — 11,4%. В СЗФО (Северо-Западном - ред.) прирост турпоездок составил 12,1%, а самыми быстрорастущими субъектами стали Санкт-Петербург — 21,9%, Мурманская область — 18,0% и Республика Коми — 7,9%", - говорится в сообщении. "Мы видим устойчивый тренд на расширение географии поездок. Во многом этому способствует развитие инфраструктуры, расширение номерного фонда и точек притяжения, а также создание более качественного и разнообразного турпродукта. Крупные курорты ориентируются на круглогодичный прием гостей, проводят событийные мероприятия", — в свою очередь отметил министр экономического развития России Максим Решетников, слова которого также привели в сообщении. "Интерес к России растет и у иностранных путешественников. Гости едут не только в традиционно популярные Москву и Санкт-Петербург, но и в Краснодарский и Ставропольский край, Татарстан, Дальний Восток и Камчатку", — заключил он.

https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, максим решетников, новости - туризм