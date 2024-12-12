https://ria.ru/20241212/tsentry-1988772453.html

В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций

В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций - РИА Новости, 12.12.2024

В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций

По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:52

2024-12-12T11:52

2024-12-12T11:59

хабаровский край

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

вяземский

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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают трудовое и начальное профессиональное образование, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае за пять лет благодаря президентскому нацпроекту "Образование" в 13 краевых коррекционных учреждениях открыты центры профессиональных компетенций. Образовательные пространства способствуют созданию новых современных и комфортных условий для обучения, воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью", - сообщает краевое правительство. По данным регионального министерства образования и науки, по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" за пять лет обновлена материально-техническая база школ-интернатов в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Бикинском и Ванинском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В центрах профессиональных компетенций оборудованы учебные кабинеты и современные мастерские. В распоряжении школьников – мастерские строительного, слесарного, малярного, швейного, поварского дела. В них появились удобная мебель, производственные столы, современные станки, шлифовальные машины, наборы инструментов, лабораторные стенды, швейные машинки, оверлоки. Также дети занимаются по направлениям агропромышленного, шиномонтажного, обувного, массажного профиля и клининга. "В краевой школе № 1 Комсомольска-на-Амуре обновили столярную и гончарную мастерские. К уже существующим профилям обучения добавились – "Слесарное дело" и "Переплетно-картонажное дело". Теперь воспитанники занимаются обработкой тонколистового металла, осваивают навыки резьбы по дереву, работают с бумажными материалами и оборудованием для печатной продукции", - привили пример в минобразования края. Кроме того, уточняет министерство, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там установили беговую дорожку, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивную песочницу. Отмечается, что в центрах профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики краевых учреждений, но и дети с ОВЗ из муниципальных школ.

https://ria.ru/20241122/bkd-1985149513.html

https://ria.ru/20241203/deti-1987003340.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

вяземский

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хабаровский край, комсомольск-на-амуре, вяземский