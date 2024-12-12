Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:52 12.12.2024 (обновлено: 11:59 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tsentry-1988772453.html
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций - РИА Новости, 12.12.2024
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций
По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:52
2024-12-12T11:59
хабаровский край
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
вяземский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988774667_0:87:923:606_1920x0_80_0_0_c0dcc9baed4e02ce3dd65686304d37c1.jpg
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают трудовое и начальное профессиональное образование, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае за пять лет благодаря президентскому нацпроекту "Образование" в 13 краевых коррекционных учреждениях открыты центры профессиональных компетенций. Образовательные пространства способствуют созданию новых современных и комфортных условий для обучения, воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью", - сообщает краевое правительство. По данным регионального министерства образования и науки, по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" за пять лет обновлена материально-техническая база школ-интернатов в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Бикинском и Ванинском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В центрах профессиональных компетенций оборудованы учебные кабинеты и современные мастерские. В распоряжении школьников – мастерские строительного, слесарного, малярного, швейного, поварского дела. В них появились удобная мебель, производственные столы, современные станки, шлифовальные машины, наборы инструментов, лабораторные стенды, швейные машинки, оверлоки. Также дети занимаются по направлениям агропромышленного, шиномонтажного, обувного, массажного профиля и клининга. "В краевой школе № 1 Комсомольска-на-Амуре обновили столярную и гончарную мастерские. К уже существующим профилям обучения добавились – "Слесарное дело" и "Переплетно-картонажное дело". Теперь воспитанники занимаются обработкой тонколистового металла, осваивают навыки резьбы по дереву, работают с бумажными материалами и оборудованием для печатной продукции", - привили пример в минобразования края. Кроме того, уточняет министерство, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там установили беговую дорожку, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивную песочницу. Отмечается, что в центрах профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики краевых учреждений, но и дети с ОВЗ из муниципальных школ.
https://ria.ru/20241122/bkd-1985149513.html
https://ria.ru/20241203/deti-1987003340.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
вяземский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988774667_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_1c9cc73e62043790a59e8f42b1d19462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, комсомольск-на-амуре, вяземский
Хабаровский край, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Вяземский
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций

В Хабаровском крае по нацпроекту открыли центры профессиональных компетенций

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяЦентр профессиональных компетенций в Хабаровском крае
Центр профессиональных компетенций в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Центр профессиональных компетенций в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают трудовое и начальное профессиональное образование, сообщает правительство региона.
Хабаровском крае за пять лет благодаря президентскому нацпроекту "Образование" в 13 краевых коррекционных учреждениях открыты центры профессиональных компетенций. Образовательные пространства способствуют созданию новых современных и комфортных условий для обучения, воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью", - сообщает краевое правительство.
Награждение команды Хабаровского края за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды национального проекта Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Хабаровский край вошел в лидеры нацпроекта "БКД", сообщил Демешин
22 ноября, 11:17
По данным регионального министерства образования и науки, по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" за пять лет обновлена материально-техническая база школ-интернатов в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Бикинском и Ванинском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В центрах профессиональных компетенций оборудованы учебные кабинеты и современные мастерские.
В распоряжении школьников – мастерские строительного, слесарного, малярного, швейного, поварского дела. В них появились удобная мебель, производственные столы, современные станки, шлифовальные машины, наборы инструментов, лабораторные стенды, швейные машинки, оверлоки. Также дети занимаются по направлениям агропромышленного, шиномонтажного, обувного, массажного профиля и клининга.
«
"В краевой школе № 1 Комсомольска-на-Амуре обновили столярную и гончарную мастерские. К уже существующим профилям обучения добавились – "Слесарное дело" и "Переплетно-картонажное дело". Теперь воспитанники занимаются обработкой тонколистового металла, осваивают навыки резьбы по дереву, работают с бумажными материалами и оборудованием для печатной продукции", - привили пример в минобразования края.
Кроме того, уточняет министерство, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там установили беговую дорожку, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивную песочницу.
Отмечается, что в центрах профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики краевых учреждений, но и дети с ОВЗ из муниципальных школ.
Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае
3 декабря, 06:15
 
Хабаровский крайХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреВяземский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала