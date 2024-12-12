https://ria.ru/20241212/tsentry-1988772453.html
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций - РИА Новости, 12.12.2024
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций
По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:52
2024-12-12T11:52
2024-12-12T11:59
хабаровский край
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
вяземский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988774667_0:87:923:606_1920x0_80_0_0_c0dcc9baed4e02ce3dd65686304d37c1.jpg
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают трудовое и начальное профессиональное образование, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае за пять лет благодаря президентскому нацпроекту "Образование" в 13 краевых коррекционных учреждениях открыты центры профессиональных компетенций. Образовательные пространства способствуют созданию новых современных и комфортных условий для обучения, воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью", - сообщает краевое правительство. По данным регионального министерства образования и науки, по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" за пять лет обновлена материально-техническая база школ-интернатов в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Бикинском и Ванинском районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В центрах профессиональных компетенций оборудованы учебные кабинеты и современные мастерские. В распоряжении школьников – мастерские строительного, слесарного, малярного, швейного, поварского дела. В них появились удобная мебель, производственные столы, современные станки, шлифовальные машины, наборы инструментов, лабораторные стенды, швейные машинки, оверлоки. Также дети занимаются по направлениям агропромышленного, шиномонтажного, обувного, массажного профиля и клининга. "В краевой школе № 1 Комсомольска-на-Амуре обновили столярную и гончарную мастерские. К уже существующим профилям обучения добавились – "Слесарное дело" и "Переплетно-картонажное дело". Теперь воспитанники занимаются обработкой тонколистового металла, осваивают навыки резьбы по дереву, работают с бумажными материалами и оборудованием для печатной продукции", - привили пример в минобразования края. Кроме того, уточняет министерство, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там установили беговую дорожку, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивную песочницу. Отмечается, что в центрах профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики краевых учреждений, но и дети с ОВЗ из муниципальных школ.
https://ria.ru/20241122/bkd-1985149513.html
https://ria.ru/20241203/deti-1987003340.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
вяземский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988774667_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_1c9cc73e62043790a59e8f42b1d19462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, комсомольск-на-амуре, вяземский
Хабаровский край, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Вяземский
В Хабаровском крае открыли центры профессиональных компетенций
В Хабаровском крае по нацпроекту открыли центры профессиональных компетенций
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. По президентскому национальному проекту "Образование" в Хабаровском крае открыто 13 центров профессиональных компетенций, в мастерских дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают трудовое и начальное профессиональное образование, сообщает правительство региона.
"В Хабаровском крае
за пять лет благодаря президентскому нацпроекту "Образование" в 13 краевых коррекционных учреждениях открыты центры профессиональных компетенций. Образовательные пространства способствуют созданию новых современных и комфортных условий для обучения, воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью", - сообщает краевое правительство.
По данным регионального министерства образования и науки, по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование" за пять лет обновлена материально-техническая база школ-интернатов в Вяземском
, Амурском, имени Лазо, Бикинском и Ванинском районах
, а также в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре
. В центрах профессиональных компетенций оборудованы учебные кабинеты и современные мастерские.
В распоряжении школьников – мастерские строительного, слесарного, малярного, швейного, поварского дела. В них появились удобная мебель, производственные столы, современные станки, шлифовальные машины, наборы инструментов, лабораторные стенды, швейные машинки, оверлоки. Также дети занимаются по направлениям агропромышленного, шиномонтажного, обувного, массажного профиля и клининга.
«
"В краевой школе № 1 Комсомольска-на-Амуре обновили столярную и гончарную мастерские. К уже существующим профилям обучения добавились – "Слесарное дело" и "Переплетно-картонажное дело". Теперь воспитанники занимаются обработкой тонколистового металла, осваивают навыки резьбы по дереву, работают с бумажными материалами и оборудованием для печатной продукции", - привили пример в минобразования края.
Кроме того, уточняет министерство, школьники могут развиваться творчески и физически, а также получить качественное психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в учреждении обновили коррекционно-развивающий класс и кабинет адаптивной физической культуры. Там установили беговую дорожку, велосипед, иппотренажер, утяжелители, массажеры, коммуникаторы и интерактивную песочницу.
Отмечается, что в центрах профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики краевых учреждений, но и дети с ОВЗ из муниципальных школ.