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Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 12.12.2024
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей
Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор",... РИА Новости, 12.12.2024
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", следует из данных голосования на сайте Банка России.На втором месте — Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу.Голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты проходило с 29 ноября на сайте ЦБ. Пользователям предлагалось выбрать из 25 объектов Приволжского федерального округа. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.Лицевую сторону купюры с изображением Нижнего Новгорода представили в 2023 году, она останется прежней.Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html
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центральный банк рф (цб рф), казань, общество, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Казань, Общество, Экономика
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей
Лидером голосования по дизайну новой купюры в тысячу руб стал теплоход "Метеор"