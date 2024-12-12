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Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 12.12.2024
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12:11 12.12.2024 (обновлено: 13:27 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tsb-1988779682.html
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 12.12.2024
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей
Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор",... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:11
2024-12-12T13:27
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", следует из данных голосования на сайте Банка России.На втором месте — Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу.Голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты проходило с 29 ноября на сайте ЦБ. Пользователям предлагалось выбрать из 25 объектов Приволжского федерального округа. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.Лицевую сторону купюры с изображением Нижнего Новгорода представили в 2023 году, она останется прежней.Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html
https://ria.ru/20240116/banknoty-1921519787.html
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центральный банк рф (цб рф), казань, общество, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Казань, Общество, Экономика
Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей

Лидером голосования по дизайну новой купюры в тысячу руб стал теплоход "Метеор"

© Фото опубликовано Банком России / Владимир Смирнов / ТАССТеплоход "Метеор"
Теплоход Метеор - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото опубликовано Банком России / Владимир Смирнов / ТАСС
Теплоход "Метеор". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", следует из данных голосования на сайте Банка России.
На втором месте — Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу.
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах
Вчера, 11:28
Голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты проходило с 29 ноября на сайте ЦБ. Пользователям предлагалось выбрать из 25 объектов Приволжского федерального округа. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.
Лицевую сторону купюры с изображением Нижнего Новгорода представили в 2023 году, она останется прежней.
Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Раскрыто, что опасно делать с новыми банкнотами
16 января, 02:17
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)КазаньОбществоЭкономика
 
 
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