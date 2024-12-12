https://ria.ru/20241212/tsb-1988779682.html

Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей

Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 12.12.2024

Завершилось голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей

Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор",... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:11

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Завершилось онлайн-голосование по выбору дизайна новой тысячерублевой купюры, лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", следует из данных голосования на сайте Банка России.На втором месте — Дворец земледельцев в Казани, замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через Волгу.Голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты проходило с 29 ноября на сайте ЦБ. Пользователям предлагалось выбрать из 25 объектов Приволжского федерального округа. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны: памятники, музеи, театры, университеты, мосты.Лицевую сторону купюры с изображением Нижнего Новгорода представили в 2023 году, она останется прежней.Выпуск обновленной тысячерублевой купюры приостановили в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.

https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html

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центральный банк рф (цб рф), казань, общество, экономика