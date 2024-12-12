https://ria.ru/20241212/trigilev-1988729874.html

Более десяти человек проходят по делу экс-военкома Тригилева

Более десяти человек проходят по делу экс-военкома Тригилева - РИА Новости, 12.12.2024

Более десяти человек проходят по делу экс-военкома Тригилева

В уголовном деле, где фигурирует бывший военком района Преображенское Москвы Сергей Тригилев, которого ранее арестовывали по обвинению в получении взятки,... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T06:46

2024-12-12T06:46

2024-12-12T10:49

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В уголовном деле, где фигурирует бывший военком района Преображенское Москвы Сергей Тригилев, которого ранее арестовывали по обвинению в получении взятки, установлено более десяти фигурантов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Согласно материалам уголовного дела, в нем более десяти обвиняемых. Им назначены разные меры пресечения, в том числе подписка о невыезде", — рассказал собеседник агентства. Личностей фигурантов собеседник агентства не уточнил, но добавил, что им вменяют в том числе получение взяток и посредничество в них. В настоящее время расследование по уголовному делу в отношении Тригилева приостановлено, так как он отправился в зону специальной военной операции. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт по фамилии Аксенова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некоей Семеновой получили от трех человек в качестве взятки денежные средства за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы в ВС России по состоянию здоровья. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Замоскворецкий райсуд арестовал его в начале июля. Свою вину фигурант не признает. Ранее он написал заявление об увольнении с должности военкома.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971732273.html

https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вооруженные силы рф