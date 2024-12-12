WSJ: Трамп хочет отправить европейских военных на Украину
WSJ: Трамп хочет отправить войска из ЕС на Украину для контроля прекращения огня
© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет, чтоб европейские военные присутствовали на Украине для контроля за прекращением огня, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Сообщается, что такое заявление будущий глава Белого дома сделал 7 декабря на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет, чтобы европейские военные присутствовали на Украине, чтобы наблюдать за поддержанием прекращения огня. <...> Он не исключил поддержку договоренности со стороны Штатов, но войска США вовлечены не будут", — говорится в статье.
По информации газеты, новоизбранный американский президент считает, что ЕС должен играть главную роль в защите и поддержке постсоветской республики. Он также подталкивает европейских партнеров к более активному влиянию на Китай, чтобы тот вынудил Россию завершить конфликт. В частности, на состоявшейся в Париже встрече стороны обсуждали использование тарифов в качестве рычагов давления на Пекин.
Кроме того, новый глава Белого дома заявил Макрону и Зеленскому, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, указывается в материале.
"Но он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий", — резюмировала WSJ.
Ранее Трамп отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что, в случае переизбрания, намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.