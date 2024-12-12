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Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху - РИА Новости, 12.12.2024
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20:03 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tramp-1988909180.html
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху
Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:03
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в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Я не доверяю никому", — ответил Трамп в интервью изданию Time на вопрос о том, доверяет ли он Нетаньяху.
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху

Time: Трамп заявил, что не доверяет никому, включая Нетаньяху

© пресс-служба правительства ИзраиляВизит Дональда Трампа в Израиль
Визит Дональда Трампа в Израиль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© пресс-служба правительства Израиля
Визит Дональда Трампа в Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Я не доверяю никому", — ответил Трамп в интервью изданию Time на вопрос о том, доверяет ли он Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом
10 ноября, 16:55
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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