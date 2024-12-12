https://ria.ru/20241212/tramp-1988909180.html

Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху

Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он Нетаньяху

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:03

2024-12-12T20:03

2024-12-12T20:03

в мире

сша

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что никому не доверяет, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Я не доверяю никому", — ответил Трамп в интервью изданию Time на вопрос о том, доверяет ли он Нетаньяху.

https://ria.ru/20241110/peregovory-1982948376.html

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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху