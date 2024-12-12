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Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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16:50 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
Избранный президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он сокращать военную, гуманитарную и разведывательную помощь Украине в случае её РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:50
2024-12-12T16:50
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он сокращать военную, гуманитарную и разведывательную помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения, которое он намерен предложить. "Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — заявил Трамп в интервью изданию Time, отвечая на соответствующий вопрос. Трамп подчеркнул, что предпочитает сохранять свои намерения в секрете, чтобы сохранить эффективность переговорного процесса.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988853162.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине

Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине при отказе от диалога

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он сокращать военную, гуманитарную и разведывательную помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения, которое он намерен предложить.
"Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — заявил Трамп в интервью изданию Time, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп подчеркнул, что предпочитает сохранять свои намерения в секрете, чтобы сохранить эффективность переговорного процесса.
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