https://ria.ru/20241212/tramp-1988852197.html
Трамп заявил, что не бросит Украину
Трамп заявил, что не бросит Украину - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп заявил, что не бросит Украину
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:08
2024-12-12T16:08
2024-12-12T17:17
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине."Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки", — сказал Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной.
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html
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украина, в мире, сша
Трамп заявил, что не бросит Украину
Трамп заявил, что единственный способ помочь Украине это не бросать ее