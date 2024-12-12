https://ria.ru/20241212/tramp-1988852197.html

Трамп заявил, что не бросит Украину

Трамп заявил, что не бросит Украину - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп заявил, что не бросит Украину

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:08

2024-12-12T16:08

2024-12-12T17:17

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине."Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки", — сказал Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной.

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html

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украина, в мире, сша